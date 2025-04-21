Gizli Emaillerde Ortaya Çıktı: Sosyal Medyadaki Tüm Arkadaşlarınız Silinebilir

Meta'nın antitröst davasında ortaya çıkan belgeler, Facebook'un yıllardır süren kültürel gerilemesini ve bunu tersine çevirmek için içeride neler konuşulduğunu gözler önüne serdi.

2022 yılında yazışılan e-postalarda Mark Zuckerberg ve yöneticiler, Facebook’un "arkadaşlık etme" odaklı yapısının demode kaldığını açıkça kabul etmiş. Yıl oldu 2025 ama bu kriz hâlâ çözülmüş değil.

Bütün Arkadaş Listesi Silinebilir

Facebook kurulduğunda en temel yapı taşı arkadaşlık sistemiydi ama artık kullanıcıların hiç cazip bulduğu bir şey değil. Zuckerberg 3 sene önce gönderdiği mesajlarda; insanların yıllar boyunca arkadaş listelerini güncellemediğini ve artık kimin kimleri takip ettiğini önemsemediklerini söylemiş. Biriyle bağlantı kurmay için arkadaşlık isteği atmak da zahmetli bir süreç olarak kabul ediliyor.

Zuckerberg bu sorunu çözmek için epey radikal bir çözüm bulmuş ve herkesin arkadaş listesini sıfırlamaya karar vermiş. Evet, eski bir Facebook hesabınıza giriş yaptığınızda bütün arkadaşlarınızın listeden silindiğini görebilirsiniz.

Herkesin arkadaşları silinecek ve kullanıcılar sıfırdan başlayacak. Böyle bir adım atmak çok riskliydi. Zuckerberg ise böyle riskler almadan Facebook'un tekrar popüler olma ihtimali olmadığını düşünüyor.

Facebook Çağın Gerisinde Kaldı

Instagram ve WhatsApp hâlâ iyi durumda olsa da, Zuckerberg'in ifadelerine göre Facebook düşerse, şirketin tamamı uzun vadede zarar görecek. O yüzden Facebook'u yeniden kültürel bir platforma dönüştürmek büyük öncelik haline gelmiş.

Bunun için atılan adımlardan biri, yeni "Arkadaşlar" sekmesiyle eski Facebook hissini geri getirmek. Ayrıca artık takip etme sistemine geçilmesi de gündemde. Zuckerberg, Instagram, Twitter ve TikTok gibi platformların tamamen takip temelli çalıştığını ve bunun Facebook'un da geleceği olabileceğini düşünüyor.

Tüm bunların Facebook'u eski günlerine getirip getirmeyeceğini göreceğiz. Siz ne dersiniz? Yorumlarda buluşalım!