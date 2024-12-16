Hayvan Deneylerinde "Eziyet" Faktörünü Yok Eden Yapay Zekalı Fare, Gerçek Farelerin Arkadaşı Oldu

Beijing Teknoloji Enstitüsü’ndeki araştırmacı Qing Shi ve ekibi, laboratuvar farelerine yoldaşlık etmesi için tasarladıkları yapay zeka destekli bir robot fareyi tanıttı.

Bu tekerlekli robot, gerçek bir hayvan gibi hareket etmekle kalmıyor, aynı zamanda aynı kokuyu da salıyor. Laboratuvar fareleri, genellikle yalnız bir hayat sürdüğü için bu robotun sosyal bir destek sağlaması hedefleniyor.

Robot Fare Dostça Yaklaşıyor

Robot, çeşitli vücut duruşlarını taklit edebilen biyonik bir omurga ile donatılmış durumda. Ön kısmında iki kolu ve arka bacakları yerine geçen iki tekerleği bulunuyor. Robot farenin donanımına yerleştirilmiş bir kamera mevcut. Bu kamera vasıtasıyla gerçek fareyi görsel olarak işleyip kayıt altına alıyor ve davranışlarına ona göre şekil veriyor.

İncelemeden sonra robot fare, karşısındaki gerçek farenin dost mu agresif mi olduğunu, sosyal etkileşim isteyip istemediğini anlamaya çalışıyor. Yapılan bazı deneylerde robot, gerçek fareye yakınlaşırken oyun oynama hareketleri ve burun dokunması gibi dostça hareketler sergiledi.

Araştırmacılar robot faresi üç ayrı yarımşar saatlik deneyden geçirerek gerçek farelerle etkileşimlerini izledi. Bu süreçte, gerçek farelerin bazen robotun üzerine gelmesinden kaynaklanan alarm sesleri çıkardıkları, bazense burun teması gibi oyunbaz davranışlarla pozitif sesler yaydıkları kaydedildi.

Gelecekte Neyi Değiştirebilir?

Bilim insanları, bu tür robotları kullanarak farelerin refahı hakkında daha fazlasını öğrenmeyi ve yaşam koşullarını iyileştirmeyi umuyor. Öte yandan, pek çok deneyde farelerin kullandıldığı hesaba katılırsa bundan sonraki deneylerin daha insancıl, hayvanlara zarar vermeden gerçekleştirilmesi ve dahi yaşam kalitelerinin artırılması da mümkün.

Robot fareler, gerçek farelere sosyal etkileşime girmeyi öğreterek modlarını yükseltiyor. Gelecekte robot farelerin, diğer fareleri neşelendirmek ve verimi artırmak üzere farelere araba kullanmayı öğretmesi bile ihtimaller arasında.