YouTube'dan Cerrahi Videolar İzleyen Robot Cerrah Oldu

İnsanların nasıl yapılır videolarını izleyerek yeni beceriler kazandığı gibi, robotlar da bu yöntemi kullanarak akıl almaz bir başarıya ulaştı. Johns Hopkins Üniversitesi'nden Axel Krieger liderliğinde yapılan bir araştırmaya göre robotlar, deneyimli doktorlarla aynı hassasiyeti yakalayarak karmaşık cerrahileri gerçekleştirmesini sağlıyor. Bunu da önce uzmanları, ardından eğitici videoları izleyerek başardılar.

Taklit Öğrenme ile Devrim Niteliğinde Gelişme

Robotlara bir hareketi aktarmak için hareketin satır satır kodlanması devri sona eriyor gibi görünüyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırma ekibi, taklit öğrenme olarak adlandırılan yeni bir teknikle bu süreci hızlandırmaya ve çok daha verimli hale getirmeye niyetli. Bu konu hakkında yorum yapan Krieger şöyle diyor:

Bu modeli çalıştırmak büyüleyici. Sadece kamera verisi sağlıyoruz ve sistem gereken robotik hareketleri tahmin edebiliyor. Bu, tıp robotiklerinde yeni bir çığır açabilir.

Eğitim Da Vinci Robotlarıyla Gerçekleştirildi

Araştırmacılar, popüler da Vinci Cerrahi Sistemi robotlarının bilek kameralarıyla kaydedilen binlerce ameliyat görüntüsünden yararlandı. Ji Woong Kim, durumu "Yalnızca görüntü girişi sağlıyoruz ve bu AI sistemi doğru hareketi bulabiliyor. Birkaç yüz demo ile model, prosedürü öğrenip yeni ortamlara uyum sağlayabiliyor" diye açıklıyor.

Dünya genelinde yaklaşık 7.000 Da Vinci robotu bulunması ve 50.000'den fazla cerrahın bu sistemle eğitim alması geniş bir arşiv sağladı.

Kendi Kendilerine Gelişiyorlar

Bir robot modeline iğne ile işlem yaparak doku kaldırma ve dikiş atma gibi üç temel cerrahi görevi verildi ve robot bütün görevlerde başarılı oldu. Krieger, modelin operasyon esnasında iğneyi düşürdüğünü, ancak ona öğretilmemiş olmasına rağmen yerden alıp işine devam ettiğini aktardı. Yani modeller kendi kendini geliştirme kapasitesine de sahip. Durum böyleyken tıpta büyük gelişmeler yaşanması kaçınılmaz. Tabii her gelişmede olduğu gibi bunda da bazı çekimserlikler doğmaya başladı bile.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Robotların kendini geliştirmeye başlaması ve komplike işlerde bile boy göstermesini onaylıyor musunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşın!