Yapay Zeka Çip Geliştirdi: İnsanlar Bile Yapısını Çözemiyor

Bilgisayar çipleri, artık hayatımızın her alanında: Akıllı telefonlarımızda, arabalarımızda, hatta ev aletlerimizde bile var. Ancak bu çiplerin daha hızlı ve verimli olması için sürekli bir yenilik yarışı var.

Princeton Üniversitesi'ndeki Sengupta Lab ekibi, bu yarışta yapay zekayı (AI) kullanarak devrim niteliğinde bir adım attı. Ancak ortaya çıkan çipler o kadar karmaşık ki insanlar bile anlayamıyor.

Anlamak İçin Dekoder Gerekiyor

Ekip, tersine tasarım (inverse design) adı verilen bir yöntem kullanarak AI'nın çip tasarımını üstlenmesini sağlıyor. Bu yöntemde, evrişimsel sinir ağı (CNN) adı verilen bir AI türü kullanılıyor.

Yapay zeka, insanların düzenli ve sistematik tasarımlarının aksine, kaotik ve alışılmadık çözümler üretiyor. Peki neden? Çünkü AI, geleneksel tasarım kurallarına bağlı kalmıyor.

İnsanların yıllar alabilecek hesaplamaları saniyeler içinde yaparak, yeni verimlilik seviyeleri keşfediyor. Ancak bu tasarımlara ilk bakışta bir anlam karmaşasına düşüyoruz. İnsan mühendislerin takip ettiği kurallar yapay zeka için geçerli olmadığından çipleri çok karmaşık bir şekilde tasarlamış.

Tasarımların Anlaşılması İçin Denetim Şart

AI, yeni tasarım paradigmalarını dakikalar içinde üretebiliyor. Bu da insanların asla düşünemeyeceği fikirlere kapı açıyor. Araştırmacılara göre söz konusu çalışmanın kablosuz iletişim ve veri işleme gibi alanlarda devrim yapma ihtimali var.

İlaveten DNA çipleri gibi diğer yeniliklerle birleştiğinde, bilgisayar teknolojisinde yepyeni bir çağ başlaması bekleniyor ama önce AI tasarımların nasıl çalıştığını anlamak ve dahi denetlemek gerekiyor. Diğer bilim insanlarının çalışmaları bu yönde devam edecek.