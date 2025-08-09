Yapay Zeka Şimdi de Ceset Buldu! Peki Nasıl?

Günümüzde yapay zekanın sağladığı katkılar inkar edilemez bir noktaya ulaştı. Etkisi özellikle dijital sektör ve bu alandaki mesleklerde belirgin şekilde hissediliyor. Öte yandan artık arama kurtarma operasyonlarında da kullanılmaya başlanan yapay zeka, kısa süre önce resmen bir cesedin bulunmasını sağladı.

Yapay Zeka, Kayıp Kişinin Cesedini Buldu

Gelişen teknolojiler artık hayatın en kritik anlarında bile fark yaratıyor. İnsan gözünün kolayca atlayabileceği en ufak detayı yakalayabilen yapay zeka, bu kez bir arama kurtarma operasyonunun kaderini değiştirdi. İtalya’da yürütülen çalışmalarda normalde yüksek dağlarda haftalar sürebilecek arama çalışmaları yalnızca birkaç gün içinde sonuç verdi.

Olay, Piemonte bölgesindeki alp kurtarma ekiplerinin operasyonu sırasında yaşandı. Kayıp dağcının telefonunun bağlandığı baz istasyonlarının verilerini değerlendiren ekipler, arama yapılacak alanı netleştirdi. Ardından itfaiye helikopteri ve birkaç drone, belirlenen bölgenin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekti.

183 hektarlık dağlık alanı kapsayan çalışmada toplam 2600 fotoğraf elde edildi. Bu görüntüler, yapay zeka destekli özel bir yazılıma yüklendi. Yazılım, her bir pikseli tek tek tarayarak doğal çevrede bulunmaması gereken nesneleri ayıkladı. Analizler sonucunda üç farklı noktada inceleme yapılması gerektiği belirlendi.

Bu noktalardan birinde kırmızı bir kask tespit edildi. Yalnızca bir günde ulaşılan bu ipucu, ekiplere büyük zaman kazandırdı. Ardından drone kullanılarak yapılan detaylı incelemede kaskın bulunduğu bölgede kayıp dağcıya ait izler ortaya çıktı.

Kısa süre sonra Mağara Kurtarma Birliği ve Alp Kurtarma Ekibi bölgeye ulaşarak yaklaşık 3150 metre yükseklikteki noktada dağcının cansız bedeni buldu ve güvenli şekilde indirmeyi başardı.

