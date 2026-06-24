vivo'dan Çok Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

vivo, X500 Pro isimli yeni bir amiral gemisi modeli üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte X500 Pro'nun kamera özellikleri ve işlemcisi ortaya çıktı. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Bu işlemci sayesinde mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

vivo X500 Pro'nun Kamerası Nasıl Olacak?

X500 Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 64 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Periskop telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor.

Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu özellikle manzara ve mimari çekimlerinde önemli bir avantaj sağlıyor. Ana kamerada 1/1.28 inç büyüklüğünde bir sensör yer alacak. Bu sensör, fazla ışık alabilecek. Böylece düşük ışıkta bile kaliteli fotoğraflar çekebilecek.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli vivo X300 Pro'da 50 megapiksel ana kamera, 200 megapiksel periskop telefoto kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel ön kamera tercih edilmişti. Telefon ayrıca 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Buna göre yeni modelde de 8K, 4K ve 1080p video kaydı desteği bulunabilir.

vivo X500 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

vivo'nun yeni telefonunda Dimensity 9600 serisinden bir işlemci bulunacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı. Bu sebepten dolayı oyun performansı belli değil. X300 Pro'da sekiz çekirdeğe sahip Dimesnity 9500 mevcut. Fikir vermesi açısından bu işlemci, yarış oyunu CarX Street ve aksiyon RPG türündeki Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Dimesnity 9500 işlemcisine sahip mobil cihazlarda battle royale türündeki PUBG Mobile, online FPS oyunu Call of Duty Mobile ve yarış türündeki Asphalt Legends ise ortalama 120 FPS'te oynanabiliyor. Dimensity 9500 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecektir.

Söz konusu işlemci daha önce vivo X300 Pro'nun yanı sıra OPPO Find X9 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda da tercih edilmişti. İşlemcide 4.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

vivo X500 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,37 inç

6,37 inç İşlemci: Dimensity 9600 serisine ait bir işlemci

Dimensity 9600 serisine ait bir işlemci Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 64 MP

64 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 16

vivo X500 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

X500 Pro'nun 2026 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan X300 Pro, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

vivo X500 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo X300, X300 Pro ve vivo V70 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo X500 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. vivo X500 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

vivo X500 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300 Pro, 94 bin 999 TL'ye satılıyor. X500 Pro'nun önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 100 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

vivo X500 Pro'nun işlemcisi ve kamera özellikleri dikkatimi çekti. Telefonun güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Cihazın ayrıca yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde kaliteli fotoğraf ve video çekebileceğini düşünüyorum.