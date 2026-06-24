Samsung Android 17 Tabanlı One UI 9 Güncellemesini 22 Modelinde Test Ediyor!

Telefon üreticileri Android 17 güncellemesi için geri sayıma geçti. Yeni yama geçen günlerde uyumlu Google Pixel modelleri için yayınlansa da diğer markalar henüz kararlı sürümü dağıtmaya başlamadı. Peki Samsung cephesinde durumlar nasıl? Son raporlar şirketin an itibariyla 22 modelinde güncellemeyi test ettiğini gösteriyor. İşte merak edilen detaylar!

Samsung One UI 9 Güncellemesini Hangi Modellerde Test Ediyor?

Güvenilir sektör kaynakları Samsung'un Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini hangi modellerle test ettiğini paylaştı. Buna göre şirket yeni sürümün test sürecini dahili ve açık beta olmak üzere iki koldan yürütüyor. Bu kapsamda marka Galaxy S26 serisiyle açık beta testlerini gerçekleştiriyor. Şu ana kadar söz konusu telefonlar için üç farklı beta güncellemesi yayınlayan firma herhangi bir aksilik çıkmaması durumunda 30 Haziran'da dördüncü beta sürümünü de kullanıma sunacak.

Samsung Android güncellemelerini test ederken genellikle en yeni amiral gemisi modellerine öncelik veriyor. Bu nedenle şu anda sadece Galaxy S26 serisi için beta sürümleri yayınlandığını söyleyebilirz. Diğer modeller ise Güney Koreli markanın kendi bünyesinde dahili olarak test ediliyor. Yani söz konusu cihazların en azından şu an için bir beta güncellemesi almayacağını söyleyebiliriz.

Tabii bu durum kullanıcıları endişelendirmemeli. Kullandığınız cihaz ister dahili olarak test edilsin ister beta sürecinde olsun çok yakında yayınlanacak kararlı sürümü kesinlikle alacak diyebiliriz. Bu konuda kesinlikle herhangi bir değişiklik olmayacak.

Samsung'un Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini test ettiği modeller ise şu şekilde;

Açık Beta Programı

Galaxy S26

Galaxy S26+

Galaxy S26 Ultra

Dahili Testler

Galaxy S Serisi

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Serisi

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy A Serisi

Galaxy A57

Galaxy A56

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A17

Galaxy A16

Galaxy Tab S Serisi

Galaxy Tab S11

Galaxy Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Android 17 Tabanlı One UI 9 Güncellemesi Ne Zaman Yayınlanacak?

Samsung'dan şu ana dek Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesinin dağıtım tarihiyle ilgili şu ana dek bir açıklama gelmedi. Ancak güvenilir kaynaklara göre 22 Temmuz'da tanıtılacak Galaxy Z Fold Ultra, Z Fold 8 ve Z Flip 8 yeni sürümü çalıştıran ilk modeller olacak. Dağıtımın ise bundan sonra başlaması bekleniyor.

Kararlı sürüm ilk etapta Galaxy S26 serisi için kullanıma sunulacak. Ardından Galaxy S25 gibi önceki yıllarda çıkış yapmış amiral gemisi modeller yeni güncellemeyi alacak. Sonraki aşamada ise giriş ve orta segment cihazların yeni sürüme geçiş yapması bekleniyor. Kısacası Samsung için çok yakında yoğun bir dağıtım süreci başlayacak.

Editörün Yorumu

Samsung'un One UI 8.5 güncellemesinin dağıtım sürecinde kullanıcıları fazlasıyla memnun ettiğini biliyoruz. Zira şirket önceki sürümlerin aksine dağıtımı oldukça hızlı bir şekilde tamamlamıştı. Benzer bir senaryonun One UI 9 için de geçerli olabilir. Şahsi düşüncem temmuz, ağustos ve eylül aylarının yeni güncelleme için son derece kritik olacağı yönünde. Marka bu dönemde uyumlu tüm modellerini yeni sürüme geçirmek için yoğun bir mesai harcayacaktır diye düşünüyorum.