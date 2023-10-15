Yapay Zekâ, Avrupa'nın En Büyük Futbol Stadyumunu Yeniden Tasarladı!

İspanya'nın Barselona şehrinde bulunan Camp Nou, 100 bin kişilik kapasitesi ile Avrupa'nın en büyük futbol stadyumudur. Katalonya millî futbol takımının sahası olan Camp Nou, yapay zekâ ile yeniden tasarlandı.

Yapay zekâ, stadyumu sanki Barselona'nın en ünlü mimari Antoni Gaudí tasarlamış gibi baştan yarattı. Stadyumun tasarımında ünlü mimara atıfta bulunan güzel bir ayrıntı da bulunuyor. İşte haberimizin devamı...

Antoni Gaudí'ye İthafen Çatısını Yarım Bıraktı!

Stadyumun yapay zekâ tarafından tasarlanmış hâlinden bahsetmeden önce tanımayanlar için mimar Antoni Gaudí'yi anlatalım. Antoni Gaudí, Barselona'nın en ünlü mimari eserlerinin yaratıcısıdır.

Katalan mimarın eserlerinin sekiz tanesi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alır. Onlardan bir tanesi de La Sagrada Familia bazilikasıdır. Antoni Gaudí, 1883 yılında bu yapının mimarisini devralır ancak kiliseyi tamamlayamadan bir tramvayın altında kalarak ölür. Bu sebeple La Sagrada Familia'nın çatısı yarımdır.

Yapay zekâ da Camp Nou stadyumunu tasarlarken çatısını yarım bırakarak Antoni Gaudí'yi andı. Yarım bırakılan çatının yanı sıra stadyumun diğer bölümlerinin tasarımı da bir hayli dikkat çekti.

Paylaşılan görüntülerde stadyumun neredeyse her noktasında yapay zekânın etkisi görüldü. Teknolojiyle donatılmış fütüristik yapı, gerçek hâlinden bambaşka bir görünüme sahip oldu. Böylece mimarlık alanında insan ve yapay zekâ arasındaki fark ortaya çıkmış oldu.

Peki siz stadyumun yapay zekâ ile oluşturulan hâlini beğendiniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.