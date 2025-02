Yine Netflix Yine Keder: Taciz İddialarından Sonra Sevilen Diziyi Anında İptal Etti

Netflix, sevilen The Sandman dizisinin 2. sezonunun ardından sona ereceğini resmen duyurdu. 3. sezon gelmeyecek ve dizinin hikayesi ikinci sezonla birlikte tamamlanacak. Dizinin yapımcısı ve showrunner'ı Allan Heinberg, Netflix’e minnettarlığını dile getirerek bir veda busesi hazırladı.

Dream’s journey has all been building to this. The story of THE SANDMAN comes to its epic conclusion in 2025, only on Netflix. pic.twitter.com/IwDbohR74U