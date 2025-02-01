Yine Netflix Yine Keder: Taciz İddialarından Sonra Sevilen Diziyi Anında İptal Etti

Netflix, sevilen The Sandman dizisinin 2. sezonunun ardından sona ereceğini resmen duyurdu. 3. sezon gelmeyecek ve dizinin hikayesi ikinci sezonla birlikte tamamlanacak. Dizinin yapımcısı ve showrunner'ı Allan Heinberg, Netflix’e minnettarlığını dile getirerek bir veda busesi hazırladı.

The Sandman dizisi her zaman Dream'in hikayesine odaklandı. 2022'de çizgi romanların geri kalanını incelediğimizde, yalnızca bir sezonluk daha hikaye kaldığını gördük. Netflix'in ekibi bir araya getirerek bize bu harika hikayeyi tamamlamamız için zaman ve kaynak sağlamasına çok müteşekkiriz.

Dream’s journey has all been building to this. The story of THE SANDMAN comes to its epic conclusion in 2025, only on Netflix. pic.twitter.com/IwDbohR74U — The Sandman (@Netflix_Sandman) January 31, 2025

Karar, Neil Gaiman'ın Hakkındaki Cinsel Saldırı İddialarından Sonra Geldi

Bu iptal kararı, dizinin yaratıcısı Neil Gaiman hakkındaki cinsel saldırı ve suistimal iddialarının hemen ardından geldi. Gaiman ise yaptığı açıklamada "yapmadığım hiçbir şeyi kabullenmem," diyerek kendini savunmuştu.

Tabii bu açıklama, üstündeki gölgeyi temizlemeye yetmedi. Bu süreçte Dark Horse Comics ile yolları ayrıldı, Coraline müzikali iptal edildi, Good Omens'ın final sezonundan çekildi ve Disney, The Graveyard Book uyarlamasını durdurdu.

The Sandman 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Tom Sturridge'in Morpheus / Dream rolünde başrolde olduğu dizi, 2022'de büyük bir ilgiyle karşılanmış ve Netflix'te en popüler yapımlardan biri olmuştu.

The Sandman’in 2. sezonu 2025’te yayınlanacak ve dizinin finali olacak.