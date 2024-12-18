Yapay Zeka Desteği Sayesinde Geleneksel Bilgisayarlar Da Değişiyor: İşte Geleceğin Bilgisayarları...

Yapay zekanın dokunuşuyla artık her şey yeniden şekillenirken sırada bilgisayarlar var. Daha şimdiden pek çok şirket bu konuda somut adımlar atarken tanıdık deneyimlerin yeniden şekillendiğini görüyoruz.

Söz konusu değişim, gösterişli ve güçlü çip teknolojilerinden ziyade daha çok yaşam kolaylaştırmaya evriliyor.

Şu anki manzarada günlük işlevlerin iyileştirilmesi, sesli komut sistemleri ve bilgisayarlar ile telefonlar arasındaki entegrasyonun sağlanması yatıyor. Gelin kim, ne yapıyor, detaylıca inceleyelim.

Sesli Komutlar ve Tertemiz Sohbetler

Microsoft, Cortana adlı sistemi duyurduğundan bu yana kullanıcılarını bilgisayarlar ile sohbet etmeye itiyor. Yapay zeka destekli yeni nesil sistemler bu sistemin arkasından gelerek kendi çaplarında genişlediler.

Buna örnek olarak Google Meet, Zoom ve Teams gibi toplantı uygulamalarını verebiliriz. Uygulamalarda arka plan gürültüsünü silebilen, temiz bir deneyim sunan yapay zeka sistemleri mevcut. Böylece net bir ses deneyimi yaşayabiliyoruz.

Lenovo'nun yöneticilerinden Tom Butler şöyle diyor:

Yapay zeka, cihazlarla etkileşim biçimimizi kökten değiştirecek. Klavye ve ekranın ötesine geçip doğal dil kullanarak cihazlarla konuşabileceğimiz bir dönem geliyor.

Tabii Acer da bu konuda fark yaratmaya kararlı. Sesli etkileşim için yeni mikrofon tasarımları ve AI etkinlik göstergeleri gibi yenilikler, 2025'in ilk yarısında kullanıcılarla buluşacak.

Telefon ve Bilgisayar: Yeni Bir Takım Oyunu

Samsung’un ekosistemi, telefonları, tabletleri ve bilgisayarları birbiriyle bağlayan çözümleriyle öne çıkıyor. Microsoft’un Telefon Bağlantısı (Phone Link) uygulaması sayesinde fotoğrafları paylaşmak, mesaj yollamak ve hatta arama yapmak artık çok daha kolay.

Samsung’un ürün yöneticilerinden Rafael de Ory, bu entegrasyonun kullanıcıları yapay zekaya alıştırmanın ilk adımı olduğunu belirtiyor.

Telefonunuzu kullanarak PC’ye adım atmanızı sağlamak, ekosisteme girişi kolaylaştırıyor.

Yakın zamanda Apple da benzer bir adım atarak Windows tabanlı sistemlerde dosya aktarımı kolaylaştırdı.

Güzel Ama Kafa Karıştırıyor

Tüm bu gelişmeler, kullanıcıların yapay zeka destekli bilgisayarların faydalarını anlamasını sağlıyor. Ancak sektörde hala bir belirsizlik var.

Acer’dan Eric Ackerson bu durumu şöyle özetliyor:

Tüm bu yapay zeka anlatıları, kullanıcılar için kafa karışıtıcı. Neyi seçmeleri gerektiğini anlamakta zorlanıyorlar.

Bir zamanlar “.dot-com” döneminde olduğu gibi, yapay zekanın tam potansiyelini anlamak zaman alacak. Ama şüphe yok ki, basit ama etkili yenilikler bu teknolojiyi gündelik hayata entegre etmek için anahtar rol oynayacak.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bunca yeniliğe adapte olmak zor mu? Yorumlarda tartışmaya bekliyoruz!