Geleceğin Fotoğrafçılığına İlk Bakış: Yapay Zeka Destekli Kamera Geliştirildi!

Bir Reddit kullanıcısı, çekilen fotoğrafları yapay zekâ ile yeniden oluşturan bir kamera geliştirdi. Bu ev yapımı cihaz, görüntülerin açıklamalarını oluşturup, farklı stillerde yeni görseller üretmek için DALL-E 3'e gönderiyor.

Reddit kullanıcısı u/theleastevildr, geçen hafta paylaştığı bir videoda ürettiği kamerayı tanıttı. Kamera, 3D baskılı bir kasa, küçük bir ekran ve Raspberry Pi kullanılarak yapıldı. Ayrıca kullanıcıların tasarım ve özelleştirme seçeneklerini ayarlayabileceği iki düğme de bulunuyor.

Yapay Zeka Destekli Kamera Nasıl Üretildi?

Bu tür yapay zekâ tabanlı fotoğrafçılık yaklaşımlarına daha önce de rastlanmıştı ancak bu yeni ev yapımı kamera oldukça dikkat çekici. Diğer Reddit kullanıcıları da yorumlarda cihazın nasıl üretildiğini sordular ve geliştirici, fotoğraf açıklamaları oluşturmak için Astica API'yi kullandığını belirtti. Ayrıca DALL-E 3'ü istenen seçeneklere uyması için nasıl yönlendirdiğini de paylaştı.

Çok geçmeden popülerleşen konuda birçok kullanıcı kameranın geliştirilmesi için önerilerde bulundu. Örneğin Midjourney gibi bir model kullanılarak gerçek görüntünün de prompt olarak kullanılabileceği önerildi. Bu, yapay zekânın daha orijinal görüntüler oluşturmasına olanak tanıyabilir.

Kullanıcı ürettiği kamerayı daha da geliştireceğini belirtiyor. İleride herhangi bir satış yapmayacağını belirtse de ürettiği kamera gerçekten etkileyici.

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