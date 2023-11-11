Yapay Zeka Destekli Kulaklıklar Geliyor: Hangi Sesleri Filtreleyeceğinizi Siz Seçin!

Gürültü önleyici kulaklıklar, kullanıcıların kulaklıklarında bir şey dinlerken bile gerçek dünyadaki gerekli olabilecek sesleri duymalarına olanak tanıyan şeffaflık modlarıyla uzun bir yol kat etti ancak hâlen daha ne duyduğunuzu kontrol etmenize izin vermiyorlar.

Şimdi ise araştırmacılar, hangi sesleri duymak istediğinizi seçmenize olanak tanıyan bir dizi yapay zekâlı gürültü önleyici kulaklık yarattı, böylece gereksiz sesleri filtreleyebilecek ve önemli olduğunu düşündüğünüz şeyleri duymaya devam edebileceksiniz.

Yeni kulaklıklar, araştırmacıların "semantik işitme" adını verdikleri bir sistem kullanıyor. Bu sistem, kulaklıkların yakalanan sesi bağlı bir akıllı telefona aktarmasına ve kullanıcının geçmesine izin vermek istemediği çevresel sesleri iptal etmesine olanak tanıyor.

Yapay Zeka Sayesinde Sesleri Filtrelemek Mümkün

Sistem hem sesli komutlar hem de akıllı telefon uygulaması aracılığıyla çalışıyor ve kullanıcının filtrelerden geçmesini istediği 20 farklı ses sınıfı arasından seçim yapmasına olanak tanıyor. Bu sınıflar arasında sirenler, bebek ağlamaları, konuşma, elektrikli süpürgeler ve hatta kuş cıvıltıları gibi sesler yer alıyor.

Araştırmacılar, kulaklıkların ticarileştirilmiş bir versiyonunu piyasaya sürmeyi umduklarını ve böylece günlük kullanıcıların da bundan faydalanabileceğini söylüyorlar.

Belirli seslerin gürültü önleyici filtrelerden geçmesine izin verebilmek, özellikle de kulaklıklarınızı halka açık yerlerde takıyorsanız oldukça önemli. Yapay zekâ kullanımı sayesinde bu kulaklıklar duyduklarınızı kontrol etmenize olanak tanıyarak kendinizi dünyadan soyutlamaya devam edebilmenizi sağlarken aynı zamanda yaklaşan bir tehlikeye işaret edebilecek sesleri veya bebek ağlaması, metrobüs ya da marmaray durak bilgileri gibi diğer önemli sesleri duyabileceksiniz.

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