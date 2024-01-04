Yapay Zeka Destekli Kafa Takibi Yapan Soundbar: Razer Leviathan V2 Pro!

Razer, yapay zeka destekli kafa takibi ve beamforming teknolojisi ile donatılmış yeni Leviathan V2 Pro soundbar'ını piyasaya sürdü.

Razer Leviathan V2 Pro: Yapay Zeka Destekli 3D Ses Deneyimi!

CES 2024 etkinliğinde sergilenecek olan bu ses çubuğu, entegre mikrofonlar aracılığıyla kullanıcının başını takip edebilme özelliği sayesinde hiper-gerçekçi 3D ses sunmayı vaat ediyor. Bu özellik soundbar'ın hüzmeleme ayarlarını sürekli olarak optimize etmesini ve ses dalgalarını doğrudan kullanıcının kulaklarına yönlendirmesini sağlıyor.

Razer Leviathan V2 Pro THX Spatial Audio desteği sayesinde uzamsal doğruluğu artıran bir sanal surround ses teknolojileri paketine sahip. Bu özellik sesleri sadece her yönden duymakla kalmayıp aynı zamanda ses kaynaklarını belirleme konusunda çarpıcı bir hassasiyet sağlıyor. Soundbar beş adet tam aralıklı 2 inç sürücü ve güçlü bir subwoofer içeren çok sürücülü tasarımıyla dikkat çekiyor.

Razer'ın oyuncu ekipmanlarıyla tanınan marka olması V2 Pro'da da kişiselleştirme seçeneklerini unutmadığını gösteriyor. Ses çubuğu Razer Chroma RGB ile aydınlatmasını 16,8 milyon renk ve çeşitli ışık efektleriyle kişiselleştirmenize olanak tanıyor. Bluetooth 5.0, 3,5 mm ses jakı ve USB gibi çeşitli bağlantı seçenekleri sunuluyor. Kullanıcılar ayrıca hoparlörü Razer Audio App ve Leiyun yazılımı ile kontrol edebilir EQ ayarlarını yapabilir ve diğer özelleştirmeleri gerçekleştirebilirler.

Razer Leviathan V2 Pro şu anda Çin'deki çeşitli e-ticaret platformları JD.com gibi, üzerinden satın alınabilir durumda. Soundbar'ın fiyatı yaklaşık 550 dolar olarak belirlenmiş.