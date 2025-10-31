Apple CEO'su Müjdeyi Verdi: Yeni Nesil Siri İçin Geri Sayım Başladı!

Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yapay zeka destekli Siri için beklenen açıklama sonunda geldi. Teknoloji devi kişiselleştirilmiş yeni Siri deneyimini yakında kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Yoğun bir geliştirme sürecinin ardından sona yaklaşan güncelleme için artık geri sayım başladı. Peki gelişmiş özellikleriyle dikkat çekecek yenilenmiş Siri ne zaman kullanıma sunulacak?

Yapay Zeka Destekli Siri Ne Zaman Çıkacak?

Apple CEO'su Tim Cook, kısa süre önce yaptığı açıklamada daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacak Siri'nin önümüzdeki yılın mart ayında kullanıma sunulacağını resmen duyurdu. Buna göre aynı ay içerisinde yayınlanacak iOS 26.4 güncellemesiyle iPhone'lara sunulacak.

Daha önce çeşitli kaynaklar da mart ayını işaret etmişti. Buna göre uzun süredir gündemde olan bu iddiaların doğru çıktığını söyleyebiliriz. Apple, kişiselleştirilmiş Siri'yi 2024'te gerçekleştirdiği WWDC etkinliğinde tanıtmıştı ancak o zamandan beri kullanıma sunulamamıştı. Görünen o ki bu bekleyiş nihayet sona eriyor.

Yenilenmiş Siri, Apple’ın yapay zekâ alanındaki en önemli adımlarından biri olacak. Şirket bu güncellemeyle Siri’yi yalnızca bir sesli asistan olmaktan çıkarıp, kullanıcıyı gerçekten anlayan akıllı bir dijital yardımcıya dönüştürmeyi hedefliyor.

Yeni sürümle birlikte Siri, kullanıcının kişisel bağlamını algılayabilecek, ekrandaki içerikleri anlayarak yanıt verebilecek ve uygulamalar arasında daha derin kontrol sağlayabilecek.

Bu sayede örneğin bir kullanıcı “Annemin uçuşu ve öğle yemeği rezervasyonu ne durumda?” diye sorduğunda, Siri gerekli bilgileri Mail ve Mesajlar uygulamalarından otomatik olarak toplayarak yanıt verebilecek. Bu sayede kullanıcı farklı uygulamalara geçiş yapmak zorunda kalmadan, ihtiyaç duyduğu bilgiye doğrudan ulaşabilecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.