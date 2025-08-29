Yapay Zeka Dünyasının En Etkili İnsanları Açıklandı: Bir Türk de Var!

Yapay zeka teknolojileri gün geçtikçe hayatın her alanında daha fazla yer buluyor ve hızla gelişimini sürdürüyor. Bu gelişime yön veren önemli isimler, yapay zekâ odaklı bir geleceğin inşasında kritik rol oynuyor. TIME dergisi de yayımladığı TIME100 listesiyle bu alanda dünyanın en etkili insanlarını açıkladı ve listede bir Türk ismin de yer alması dikkat çekti.

Yapay Zeka Alanında En Etkili İsimler

Paylaşılan listeye göz attığımızda xAI CEO’su Elon Musk, OpenAI CEO’su Sam Altman, NVIDIA CEO’su Jensen Huang ve Meta CEO’su Mark Zuckerberg gibi teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinin öne çıktığını görüyoruz. Bunun yanı sıra Amazon, Anthropic, DeepSeek, Huawei, Reddit, TSMC ve Qualcomm gibi dev şirketlerin CEO’ları da listeye girdi.

Bununla birlikte Türk dijital sanatçı Refik Anadol da listede öne çıkan isimlerden biri oldu. 5 binden fazla eski TIME kapağını inceleyen sanatçı, yapay zekâ desteğiyle dergi için özel bir kapak da tasarladı. Yapay zeka alanında en etkili isimler şu şekilde sıralandı:

Matthew Prince (Cloudflare)

Elon Musk (xAI)

Sam Altman (OpenAI)

Jensen Huang (Nvidia)

Fidji Simo (OpenAI)

Mark Zuckerberg (Meta)

Andy Jassy (Amazon)

Allie K. Miller (Open Machine)

Dario Amodei (Anthropic)

Strive Masiyiwa (Cassava Technologies)

Cristiano Amon (Qualcomm)

Liang Wenfeng (DeepSeek)

Alexandr Wang & Nat Friedman (Meta – Superintelligence Lab)

Ravi Kumar S (Cognizant)

C.C. Wei (TSMC)

David Holz (Midjourney)

Ren Zhengfei (Huawei)

Steve Huffman (Reddit)

Masayoshi Son (SoftBank)

Adam Evans (Salesforce AI)

Rene Haas (Arm)

Wang Xingxing (Unitree Robotics)

Amnon Shashua (Mobileye)

Natasha Lyonne (Asteria Film Co.)

Refik Anadol (Artist)

Alex Blania (Tools for Humanity)

Mike Krieger (Anthropic)

Maithra Raghu (Samaya AI)

Rick Rubin (Music Producer)

Mati Staniszewski (ElevenLabs)

Peggy Johnson (Agility Robotics)

James Peng (Pony.ai)

Tareq Amin (Humain)

Mfikeyi Makayi (KoBold Metals Africa)

Sam Rodriques (FutureHouse)

Andy Parsons (Adobe – Content Authenticity)

Navrina Singh (Credo AI)

David Ha (Sakana AI)

Edwin Chen (Surge AI)

Priya Donti (MIT)

Alan Descoins (Tryolabs)

Kakul Srivastava (Splice)

Brandon Tseng (Shield AI)

Denise Herzing (Wild Dolphin Project)

Mitesh Khapra (IIT Madras)

Ana Helena Ulbrich (NoHarm)

Jeff Leek (Fred Hutchinson Cancer Center)

Stuart Russell (Safe and Ethical AI association)

Fei-Fei Li (Stanford HAI / World Labs)

Peter Thiel (Founders Fund)

David Sacks (White House AI & Crypto Czar)

Henna Virkkunen (EU Commission)

Peter Kyle (UK Secretary of State, Sci-Tech)

Chris Lehane (OpenAI – Global Affairs)

Marsha Blackburn (U.S. Senator, Tennessee)

Jeffrey Kessler (Commerce Dept.)

Joshua Kushner (Thrive Capital)

Paula Ingabire (Rwanda ICT & Innovation Minister)

Bruce Reed (Common Sense Media – Head of AI)

Clara Chappaz (France Minister for AI & Digital Affairs)

Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan (UAE Security adviser & G42)

Chris Murphy (U.S. Senator, Connecticut)

Chase Lochmiller (Crusoe)

Elliston Berry (AI harms activist)

Doug Matty (DoD AI officer)

Alex Bores (NY Assembly member)

Bosun Tijani (Nigeria Minister – Comms/Innovation)

Duncan Crabtree-Ireland (SAG-AFTRA)

Randi Weingarten (Teachers Union President)

Ed Newton-Rex (Fairly Trained)

Milagros Miceli (Data Workers' Inquiry)

Abhishek Singh (IndiaAI Mission)

Megan Garcia (Chatbot harms activist)

Oliver Ilott (UK AI Security Institute)

Joanne Jang (OpenAI – Model behavior)

Yoshua Bengio (LawZero)

Jeffrey Dean (Google – Chief Scientist)

Daniel Kokotajlo (AI researcher)

Yejin Choi (Stanford HAI)

Jakub Pachocki (OpenAI – Chief Scientist)

Jared Kaplan (Anthropic – CSO)

Karen Hao (Author)

Pope Leo XIV (Catholic Church leader)

Cynthia Breazeal (MIT – Digital Learning)

Kyle Fish (Anthropic – Model welfare)

Marius Hobbhahn (Apollo Research)

Josh Woodward (Google Labs & Gemini)

Regina Barzilay (MIT Professor)

Anton Korinek (University of Virginia Professor)

Hartmut Neven (Google Quantum AI)

Latanya Sweeney (Harvard Professor)

Miles Congreve (Isomorphic Labs)

Heidy Khlaaf (AI Now Institute)

Benjamin Rosman (MIND Institute)

Paola Ricaurte Quijano (Tecnológico de Monterrey)

Ryoji Ikeda (Artist)

Dávid Jancsó (Film Editor)

Xue Lan (Dean, Tsinghua)

Pliny the Liberator (Digital jailbreaker)

