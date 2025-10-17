Yapay Zekadan En Çok Korkan Ülkeler Belli Oldu! Türkiye Kaçıncı?

Yapay zekâ son yıllarda olağanüstü bir hızla gelişerek hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Artık ChatGPT ve Gemini gibi sohbet botlarıyla insanlardan bile daha fazla konuştuğumuz zamanlar olabiliyor. Üstelik yapay zekâ sadece sohbetten ibaret değil. Görsel üretimi, otomasyon, sağlık, finans gibi birçok alandaki ilerlemeler oldukça dikkat çekici.

Fakat bu büyük gelişmeler beraberinde bazı endişeleri de getiriyor. Zira yapay zekânın önümüzdeki yıllarda birçok mesleği ortadan kaldırabileceği konuşuluyor. Buna rağmen hem endişelenip hem de bu teknolojiden heyecan duyan büyük bir kesim de var. Son yapılan bir araştırma ise ülkelerin yapay zekâya bakışını ortaya koydu.

Böylelikle kimlerin çok endişeli, kimlerin hem endişeli hem umutlu ve kimlerin tamamen heyecanlı olduğu netleşti. Peki Türkiye'de durum nasıl?

ABD, Yapay Zekadan En Çok Endişelenen Ülke Oldu

Pew Research Center’ın verilerine göre yapay zekâdan en çok endişe duyan ülke ABD oldu. ABD’de katılımcıların yüzde 50’si yapay zekâyı “çok endişe verici” bulurken, yüzde 38’i hem endişeli hem heyecanlı, yalnızca yüzde 10’u ise tamamen heyecanlı olduğunu belirtiyor. Avrupa’dan İtalya da benzer bir tabloya sahip. Ülkenin yüzde 50’si endişeli, yüzde 37’si hem endişeli hem heyecanlı, yüzde 12’si ise çok heyecanlı.

Genel ortalamaya bakıldığında dünya genelinde yapay zekâya karşı endişenin heyecandan daha baskın olduğu görülüyor. Buna karşın İsrail dikkat çekiyor. Halkın yüzde 29’u yapay zekâdan hiç endişe duymayıp tamamen heyecanlanıyor ve bu oranla en pozitif bakan ülke konumuna geliyor.

Türkiye’de ise tablo daha dengeli. Katılımcıların yüzde 26’sı endişeli, yüzde 35’i hem endişe hem heyecan duyuyor, yüzde 19’u ise sadece heyecanlanıyor. 25 ülkenin ortalamasına göre insanların yüzde 34’ü yapay zekâdan çok endişe duyuyor. Yüzde 42’si hem endişe hem heyecan hissediyor, yalnızca yüzde 16’sı ise tamamen heyecanlı olduğunu söylüyor. Tüm verilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ülke Çok Endişeli Hem Endişeli Hem Heyecanlı Çok Heyecanlı ABD %50 %38 %10 İtalya %50 %37 %12 Avustralya %49 %38 %13 Brezilya %48 %37 %10 Yunanistan %47 %39 %10 Kanada %45 %45 %9 Birleşik Krallık (UK) %39 %46 %13 Arjantin %39 %41 %13 İspanya %39 %38 %19 Polonya %37 %42 %15 Meksika %35 %47 %13 Fransa %35 %49 %15 Hollanda %34 %48 %16 Macaristan %33 %47 %18 Endonezya %32 %49 %14 Kenya %31 %43 %17 İsveç %31 %45 %22 Güney Afrika %30 %42 %18 Almanya %29 %53 %17 Japonya %28 %55 %16 Türkiye %26 %35 %19 Nijerya %24 %36 %20 İsrail %21 %34 %29 Hindistan %19 %39 %16 Güney Kore %16 %61 %22 Ortalama %34 %42 %16

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz tabloda kendinizi nereye koyuyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.