Yerli Yapay Zeka Kumru Yanlış Cevaplarıyla Gündem Oldu!

Yapay zekâ alanında Türkiye’nin ilk yerli hamlelerinden biri olarak tanıtılan Kumru, sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Ancak platformu deneyen bazı kullanıcılar, uygulamanın verdiği hatalı cevapları paylaşınca gözler bu yerli yapay zekâ projesine çevrildi. İşte detaylar...

Sosyal Medya Kumru’yu Konuşuyor!

Kumru Türkçe dilinde doğal konuşma kurallarıyla etkileşim kurabilen bir sohbet yapay zekâsı olarak geliştirildi. İlk sürümünden itibaren yoğun ilgi gören uygulama kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştı. Ancak X (Twitter) ve forumlarda bazı kullanıcıların paylaştığı “yanlış cevap örnekleri” dikkat çekti.

Yerli yapay zeka uygulaması Kumru'nun kullanıcılara yanlış bilgi verdiği iddia edildi. pic.twitter.com/DYfetk6zSr — ZAM Haber (@ZamHaberAjans) October 12, 2025

Matematiksel işlemler, kelime sayımı veya basit bilgi sorularında modelin beklenmedik yanıtlar vermesi sosyal medyada mizah konusu haline geldi. Örneğin “2 kere 5 kaç eder?” sorusuna “100” yanıtı veren ekran görüntüleri paylaşıldı.

Uzmanlara Göre Hatalar Sürecin Doğal Bir Parçası!

Yapay zekâ modelleri öğrenme sürecinde zaman zaman yanlış sonuçlar üretebilir. Uzmanlara göre Kumru’nun yaşadığı bu durum geliştiricilerin hâlâ model üzerinde çalıştığını gösteriyor. Henüz erken test aşamasında olduğu belirtilen sistem insan geri bildirimiyle eğitilmeye devam ediyor.

Bu da, zamanla hataların azalacağı ve modelin daha doğru yanıtlar vereceği anlamına geliyor. Benzer şekilde, ChatGPT gibi küresel modeller de ilk dönemlerinde benzer sorunlarla gündeme gelmişti.

Kumru ekibi henüz resmi bir açıklama yapmasa da yapay zekânın geliştirme sürecinin sürdüğü biliniyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak güncellemelerle sistemin doğruluk oranının artması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...