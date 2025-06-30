Bu Araştırma Herkesi Şaşırttı: ChatGPT Resmen Yeni Bir Dil Yaratıyor!

Son birkaç yılda hepimizin gözleri önünde yaşanan büyük bir değişim var. Öyle ki yapay zeka, hayatımızı kökten dönüştürdü. 2022’de ChatGPT’nin sahneye çıkmasıyla adeta evrim geçiren bu teknoloji, artık Google’dan Microsoft’a, Meta’dan eski adıyla Twitter olan X’e kadar dev şirketlerin rekabet arenasına dönüşmüş durumda.

Sohbet botları zamanla insanların günlük yaşamında da kendine yer buldu ve etkisi giderek arttı. Bunun somut bir kanıtı da kısa süre önce gelen bir raporda görüldü. Buna göre ChatGPT’nin insanların konuşma biçimini bile etkilediği ortaya çıktı.

Rapora Göre İnsanlar, ChatGPT Gibi Konuşmaya Başladı

1990'ların sonu ve 2000'lerin başında internetin yaygınlaşmasıyla birlikte çevrim içi sohbet kültürü hızla popülerleşti. İnsanlar uzun uzun yazmak yerine kendilerini kısaltmalarla ifade etmeye yöneldi. Böylece “LOL”, “LMAO” ve “BRB” gibi kısaltmalar hayatımıza girdi. Şimdi ise benzer bir dönem yapay zekanın yükselişiyle başladı gibi görünüyor.

Max Planck Enstitüsü’nün raporuna göre ChatGPT gibi dil modellerinin sıkça kullandığı “delve” (derinlemesine incelemek), “adept” (usta), “meticulous” (titiz), “realm” (alan), “intricate” (karmaşık) ve “underscore” (vurgulamak) gibi kelimeler insanların günlük konuşmalarına da dahil olmaya başladı.

Bu tarz kelimeler yapay zeka tarafından yazılan metinlerde sıkça yer aldığı için bir yazının insan mı yoksa yapay zeka tarafından mı üretildiğini anlamak kolaylaşıyordu. Ancak görünen o ki insanlar da yapay zekalarla birlikte bu kelimeleri günlük dillerine taşımaya başladı.

Bu konuda Max Planck Enstitüsü’nün dışında farklı görüşler de mevcut. Bu görüşlere göre insan konuşmasını yalnızca yapay zeka etkilemiyor. Örneğin sosyal medya platformları sayesinde “hashtag” (etiket), “like” (beğeni), “retweet” (yeniden paylaşmak) gibi kelimeler de gündelik dile yerleşti.

Ayrıca “story paylaşmak”, “DM’den yürümek”, “mentionlamak” gibi ifadeler de sıkça kullanılmaya başlandı. Bu da gösteriyor ki insan konuşmalarını yalnızca yapay zeka değil, genel anlamda teknolojinin tamamı etkiliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka, gündelik konuşmaları ne kadar etkiledi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.