Bunu da Gördük: ChatGPT, Resmen Sosyal Medya Devlerine Kafa Tutuyor!

OpenAI’ın Kasım 2022’de kullanıma sunduğu ChatGPT, yapay zeka dünyasında yeni bir dönem başlattı. Kısa sürede yüz milyonlarca kullanıcıya ulaşan bu araç, her ay milyarlarca ziyaret alarak günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

Artık öyle bir noktaya geldi ki internet aramaları bile gereksiz zaman kaybı gibi görülüyor. Kullanıcılar bilgiye ulaşmak için klasik web aramaları yerine doğrudan ChatGPT’ye başvuruyor. Son veriler de bu değişimi açıkça ortaya koyuyor. İşte ayrıntılar...

ChatGPT, Sosyal Medya Devleriyle Yarışıyor

Dijital analiz platformu Similarweb'in verilerine göre son 28 günde TikTok, Facebook, Instagram ve X’in toplam indirme sayısı 32 milyon 859 bin 208 olarak kaydedildi. Aynı dönemde ChatGPT ise 29 milyon 551 bin 174 kez indirildi. Bu sayıya sadece iPhone cihazların dahil olduğunu belirtelim.

Worldwide iPhone App Store downloads over the last 28 days:



ChatGPT: 29,551,174

TikTok + Facebook + Instagram + X: 32,859,208 pic.twitter.com/v4tIaC65ou — Similarweb (@Similarweb) June 24, 2025

Bu rakamlar, ChatGPT’nin indirme sayısının neredeyse dört büyük sosyal medya platformunun toplamına ulaştığını gösteriyor. Bu da yapay zeka aracının artık bir eğlence aracı değil, sosyal medyadan bile daha fazla günlük bir ihtiyaç haline geldiğini ortaya koyuyor.

Web Sitesi de Popüler

Aynı kaynağın verilerine göre ChatGPT’nin web sitesi de en az mobil uygulaması kadar popüler. Teknoloji odaklı web siteleri arasında zirvede yer alan platform, tüm kategorilerde ise dünya genelinde en çok ziyaret edilen 6. site konumunda.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? ChatGPT sizin için ne kadar vazgeçilmez durumda? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.