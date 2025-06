Bunu da Gördük: ChatGPT, Resmen Sosyal Medya Devlerine Kafa Tutuyor!

OpenAI’ın Kasım 2022’de kullanıma sunduğu ChatGPT, yapay zeka dünyasında yeni bir dönem başlattı. Kısa sürede yüz milyonlarca kullanıcıya ulaşan bu araç, her ay milyarlarca ziyaret alarak günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

Artık öyle bir noktaya geldi ki internet aramaları bile gereksiz zaman kaybı gibi görülüyor. Kullanıcılar bilgiye ulaşmak için klasik web aramaları yerine doğrudan ChatGPT’ye başvuruyor. Son veriler de bu değişimi açıkça ortaya koyuyor. İşte ayrıntılar...

Dijital analiz platformu Similarweb'in verilerine göre son 28 günde TikTok, Facebook, Instagram ve X’in toplam indirme sayısı 32 milyon 859 bin 208 olarak kaydedildi. Aynı dönemde ChatGPT ise 29 milyon 551 bin 174 kez indirildi. Bu sayıya sadece iPhone cihazların dahil olduğunu belirtelim.

Worldwide iPhone App Store downloads over the last 28 days:



ChatGPT: 29,551,174

TikTok + Facebook + Instagram + X: 32,859,208 pic.twitter.com/v4tIaC65ou