Dünyada Bir İlk Gerçekleşiyor: Yapay Zeka Güzellik Yarışması Düzenlenecek!

Yapay zekayla ilgili her gün yeni haberler duyuruluyor. Şimdi ise dünyada ilk kez yapay zeka güzellik yarışmasının düzenleneceği bildirildi.

Yapay zeka tarafından oluşturulan modeller ve fenomenler "Miss Yapay Zeka" unvanı için yarışacaklar.

Kazananın Ödülü Ne Olacak?

Yapay zeka tarafından üretilen yarışmacılar, görünüşleri ve onları oluşturmak için harcanan teknik beceri ile değerlendirilecekler.

Dünya Yapay Zeka Yaratıcı Ödülleri'ne göre, yapay zeka yaratıcılarının sosyal etkileri, hayranlarla etkileşim sayıları, izleyici kitlesinin büyüme hızı ve Instagram gibi diğer platformların kullanımına dayalı olarak değerlendirilecek.

Miss Yapay Zeka (daha doğrusu Miss Yapay Zeka'nın arkasındaki yaratıcı) 5.000 dolar nakit ödül, Fanvue platformunda tanıtım ve 5.000 dolardan daha fazla değerde PR desteği kazanacak. İkinci ve üçüncü olanlar da ödüller kazanacaklar.

Yarışma geçtiğimiz Pazar internet üzerinden başvurulara açıldı. Kazananlar 10 Mayıs'ta duyurulacak ve ayın ilerleyen günlerinde internet üzerinden bir ödül töreni gerçekleştirilecek.