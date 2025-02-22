Sınır Güvenliğimiz HAVELSAN'ın Yeni İHA'sı BULUT'a Emanet

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) liderliğinde HAVELSAN şirketi tarafından geliştirilen BULUT adlı yeni insansız hava aracı (İHA), sahip olduğu ileri keşif ve gözetleme kabiliyetleriyle hem askeri hem de sivil alanlarda fark yaratmaya hazırlanıyor.

BULUT, testlerden başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün envanterine girdi.

Şirketin 2019'da robotik otonom sistemler alanına giriş yapmasının ardından geliştirdiği platform ekosistemi, kara, hava ve deniz araçlarını kapsayan geniş bir yelpazeye ulaştı. BULUT, BAHA'dan sonraki yeni nesil İHA olarak güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

BULUT güvenlik güçleri tarafından aktif operasyonlarda kullanılmaya başladı; 80 kilometre mesafeye kadar veri aktarabiliyor ve 5 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Sınır Güvenliğinde Operasyonel Üstünlük Sağlıyor

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, BULUT'un sahada operasyonel üstünlük sağlayan bir sistem olduğunu ve SSB'nin beklentilerine uygun olarak geliştirildiğini vurguladı.

Özellikle sınır devriyesi, kaçakçılık ve terörle mücadele, narkotik tespiti, afet sonrası arama kurtarma, enerji hatları kontrolü ve çevre kirliliği tespiti gibi geniş bir kullanım alanına sahip olan bu İHA tam 6 saat boyunca kesintisiz bir şekilde havada kalma yeteneğine sahip.

BULUT'un dikkat çeken diğer özellikleri:

Sınır güvenliği, kaçakçılık ve terörle mücadele, arama-kurtarma, orman yangınları ve enerji hatlarının kontrolü gibi birçok alanda kullanılabiliyor.

ve enerji hatlarının kontrolü gibi birçok alanda kullanılabiliyor. GNSS’den bağımsız çalışabiliyor, yani uydu bağlantısı olmadan da görev icra edebiliyor.

Düşük yağmur ve kar koşullarında bile görev yapabilecek dayanıklılığa sahip.

5 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor ve 80 kilometreye kadar veri aktarımı yapabiliyor.

ve 80 kilometreye kadar veri aktarımı yapabiliyor. Elektrikli motorla dikey iniş-kalkış yapıyor, keşif ve gözetleme görevlerini benzinli motorla gerçekleştiriyor.

görevlerini benzinli motorla gerçekleştiriyor. Hareketli nesne algılama, çarpışma önleme ve "anti jamming" teknolojisine sahip.

teknolojisine sahip. Tamamen otonom uçuş yapabiliyor, pist gerektirmeden her alanda kalkış ve iniş gerçekleştirebiliyor.

pist gerektirmeden her alanda kalkış ve iniş gerçekleştirebiliyor. Bir yer kontrol istasyonundan diğerine görevi devredebilme özelliğiyle operasyonel esneklik sağlıyor.

HAVELSAN Ürün Geliştirme Direktörü Veysel Ataoğlu ise BULUT'un sahada kullanımına bağlı olarak geri bildirimlerle iyileştirildiğini ve farklı versiyonları üzerinde çalışmaların sürdüğünü açıkladı.