Yapay Zeka İnsanların İşini Elinden Almaya Başlıyor: Google İlk Ateşi Yaktı!

Google, sürekli gelişen bulut iş modelinin bir parçası olarak Gemini başta olmak üzere üretken yapay zekâ araçları üretmekle meşgul olsa da, The Information tarafından hazırlanan yeni bir rapor, şirketin yakında yapay zekâyı kendisinin kullanmaya başlayabileceğini ve bu yapay zekâların bazı çalışanların işlerini tehdit edebileceğini öne sürüyor.

Yapay zekânın insanların 'yerini almayacağını', onlara 'yardımcı olacağını' iddia eden aylarca süren araştırma ve raporlardan sonra, birçok çalışanı etkileyen, özellikle de Google'da yaşanması beklenen kaosa yaklaşıyor olabiliriz.

En son rapora göre şirket çalışanlarına 30.000 kişilik reklam satış birimini yeniden düzenleyeceğini söyledi ve birçok kişinin daha fazla işten çıkarma yaşanacağı konusunda endişelenmesine neden oldu.

Google Çalışanlarını Yapay Zeka ile mi Değiştiriyor?

Şirket daha bu yıl, küresel ekonomik belirsizliklerin yol açtığı artan maliyetlerin bir sonucu olarak 12.000'den fazla çalışanını işten çıkarmıştı. İlerleyen aylarda Google'ın yapay zekâ alanındaki ilerlemeleri yükselişe geçti ve şu anda OpenAI ve Microsoft ile birlikte yapay zekâ alanındaki liderlerden biri konumuna geldi.

Şirketin şimdi reklam işlerini yürütmek için yapay zekâ, makine öğrenimi ve otomasyonu kullanmayı düşündüğü bildiriliyor.

Çok sayıda reklamveren, bu yılın başlarında güncellenen Performance Max reklam aracını kullanmaya başladı bile, bu da artık belirli reklam konularında uzmanlaşmak için daha az çalışana ihtiyaç duyulabileceği anlamına geliyor.

Rapor, geçen yıl şirketin 30.000 kişilik reklam satış biriminin 13.500'ünün Performance Max tarafından basitleştirilen veya değiştirilen projeler üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor.

Bu durumdan kaç çalışanın etkileneceği belli değil ancak verimliliğin bu kadar arttığı bir ortamda, Google'ın müşteri sayısında bir artış olmadığı sürece çok fazla çalışana ihtiyaç duymayabileceği de açık.

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