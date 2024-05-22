10 Bin Dolarlık Ödül Sonrası Şok: Yapay Zeka Öğrencilere Uzaklaştırma Getirdi!

Emory Üniversitesi'nden iki öğrenci, geliştirdikleri yapay zekâ destekli çalışma aracı Eightball ile 10 bin dolarlık girişimcilik ödülü kazandı ancak aynı üniversite kısa bir süre sonra öğrencileri bu araç nedeniyle uzaklaştırdı.

Eightball, öğrencilerin ders materyallerini testlere ve bilgi kartlarına dönüştürebildiği, hatta üniversitenin kullandığı Canvas platformuyla entegre çalışan bir araçtı. Öğrenciler aracı geliştirme sürecinde ve sonrasında şeffaf davrandıklarını, hatta üniversitenin de projeyi desteklediğini belirtiyor.

Ödülün Ardından Öğrenciler Suçlamayla Karşı Karşıya Kaldı

Buna rağmen Emory Üniversitesi Onur Kurulu, Eightball'ı tasarlaytan öğrencileri kopya çekme, intihal ve diğer öğrencilerin onur kurallarını ihlal etmelerine yardımcı olmakla suçladı. Kurul ayrıca Eightball'ın izinsiz olarak Canvas'a bağlandığını iddia etti ancak bu özellik ödül yarışması sırasında da belirtilmişti.

Onur Kurulu, öğrencilerden Benjamin Craver'ın bir yıl uzaklaştırılmasını, diğer öğrencinin ise okuldan atılmasını istedi. Craver, 2024 sonbahar dönemine kadar uzaklaştırıldı ve gelecekte tekrar okula kabul edilmek için başvuruda bulunması gerekiyor. Diğer öğrenci ise bir yıl uzaklaştırma cezası aldı.

Craver 20 Mayıs'ta Emory aleyhine Eightball'ın nasıl ortaya çıktığını, öğretmenlerin desteğini ve kullanımını, üniversitenin gazetesinde onu tanıtan makaleleri ve öğrencilerin kullanımında her zaman şeffaf olduklarını detaylandıran bir dava açtı. Craver davaya yönelik "Eightball'da hiçbir şey değişmemesine rağmen, Emory'nin Eightball'a bakışı dramatik bir şekilde değişti." ifadelerini kullandı.

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