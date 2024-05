Microsoft Bombayı Patlattı! Oyun Dünyasında Yapay Zeka Devrimi Başlıyor

Yapay zeka teknolojileri her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor. Günümüzde neredeyse kullandığımız her ürün ve hizmette AI esintileri görmek mümkün. Son olarak, bu dönüşümün öncülerinden biri olan Microsoft, AI teknolojisini oyunlara getiriyor.

Kısa süre önce AI konusunda bir etkinlik düzenleyen Microsoft, Inworld AI ile iş birliği yaparak Copilot AI'yi oyunlara entegre edeceğini açıkladı. Bu ortaklığın oyun geliştirme ve oynama deneyimini yeniden şekillendirmesi hedefleniyor. İşte ayrıntılar...

Ok this is wild. Microsoft showing a demo where you can use AI to help you play and understand a video game in real time #microsoftevent pic.twitter.com/nMNinN1wLe