Sonunda Bu da Oldu: Yapay Zekâ Bir Okulda Başöğretmen Olarak Göreve Başladı!

Yapay zekâ artık hayatımızın neredeyse her alanında bizimle birlikte. Her geçen gün daha da geliştirilen bu teknoloji, bu sefer de çocuklarla iç içe olacak. Çünkü yapay zekâ, İngiltere'deki bir okulda başöğretmen olarak görev yapmaya başladı.

Hem öğrencilere Hem de Öğretmenlere Yardım Ediyor!

Abigail Bailey adındaki yapay zekâ robotu öğretmen, yalnızca ders verme yeteneğine sahip değil. Birleşik Krallıkta'ki okulda öğretmenlere ve öğrencilere yıllık 32.000 sterlin karşılığında yardım ediyor.

Yaşları 4 ile 13 arasında değişen çocukların eğitim aldığı yatılı okulda görev yapan Abigail Bailey, insan benzeri yanıtlar vermesini sağlayan geniş veri yığınları ile eğitildi. Bu da aslında bizlere büyük bir dil modeli olan ChatGPT'ye benzer şekilde çalıştığını gösteriyor.

Makine öğrenimi ve eğitim yönetimi konusunda kapsamlı bilgi sunmak üzere geliştirilen başöğretmenle ilgili okul müdürü Tom Rogerson şu ifadeleri kullandı:

"Bazen orada size yardım edecek birinin veya bir şeyin olması çok sakinleştirici bir etki yaratıyor. İnanılmaz derecede iyi eğitimli birinin karar vermenize yardımcı olmak için orada olduğunu düşünmek güzel."

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