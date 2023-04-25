Yapay Zeka Özelliklerine Sahip Yeni Tarayıcı: Opera One

Opera, bu yıl içinde tüm platformlar için piyasaya sürmeyi planladığı tamamen yeniden tasarlanmış tarayıcısının erken erişim sürümünü yayınladı. Opera One adı verilen tarayıcı, kenar çubuğunda ve adres çubuğunda gelecekteki üretken yapay zekâ özellikleri ve uzantıları için bol miktarda açık alan ile daha temiz bir görünüme sahip olacak şekilde tasarlanmış durumda.

Opera, "sekme grupları" olarak adlandırdığı yeni bir dizi özelliği etkinleştirmek için tarayıcıya yeni bir çok iş parçacıklı birleştirici ve yeni modüler tasarım ilkelerini uyguladığını söylüyor.

Opera One Hangi Özelliklerle Ön Plana Çıkıyor?

Tarayıcı, kullanıcıların açtıkları web sitelerini içeriklerine göre otomatik ve sezgisel olarak gruplandırma özelliğine sahip. Örneğin, menüler ve restoran detayları içeren tüm sayfaları bir grupta, Google Docs içeren tüm sekmeleri ise başka bir grupta derleyebiliyor. Amaç, kafa karışıklığını azaltmak ve ister iş için ister kişisel bir şey için olsun, görevler arasında geçiş yapmayı kolaylaştırmak.

Tarayıcı, kendi başına sekme grupları oluşturabilecek şekilde tasarlanmış olsa da kullanıcılar sayfaları manuel olarak da gruplayabiliyor. Sekmeleri gruplar arasında sürükleyip bırakabilir ya da CTRL tuşuna basıp "sekme adası oluştur" seçeneğine sağ tıklamadan önce gruplamak istedikleri web sitelerine tıklayarak yeni bir tane oluşturabilirler.

Sekme gruplarına ek olarak Opera One, varsayılan olarak ChatGPT, ChatSonic ve AI Prompts etkinleştirilmiş olarak geliyor. Hatırlayacak olursanız şirket, Mart ayında yapay zekâ sohbet botları için kenar çubuğu entegrasyonunu tanıtmış ve kullanıcıların bunları tarayıcı içinde ayrı bir pencerede hızlı bir şekilde başlatmasına olanak tanımıştı.