Yapay Zeka Kendi İcatlarının Patentini Alabilir mi?

Yapay zekanın patent alması kabul edilebilir bir durum mu? Merak etmeyin, yapay zeka sistemleri henüz dünyayı ele geçirmiyor. Çünkü ABD Patent Yasası'na göre mucit olarak bile tanınmıyorlar.

Yapay zekaya sahip bir makine kendi icatlarının patentini alabilmeli midir? ABD federal yargıcı için bu sorunun sonuçları önemsiz gibi görünüyor. Nisan 2020'de ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO), yalnızca "gerçek kişilerin" bir patentin sahibi olarak kabul edilebileceğine karar verdi ve Perşembe günü bir ABD mahkemesi de yasanın teknik olarak bunu söylediğini dile getirdi.

Yapay zekanın patent alamıyor olması ABD'yi karıştırdı

Her ülke yapay zekanın patent alabileceği konusunda hemfikir değil. Örneğin Güney Afrika ve Avustralya diğer yöne gitmeye karar verdiler: AI sistemi DABUS'un yanıp sönen bir ışık ve yeni bir tür gıda kabı bulmasına dair patent başvurusu kabul edildi.

Yapay zeka araştırmacı Steven Thaler, AI sistemlerin patent alamamasına ilişkin ABD'ye dava açtı. (Thaler, dünya çapında yapay zekanın tanınması için lobicilik yürüten Yapay Mucit Projesi adlı bir grubun parçası.)

ABD'nin Thaler aleyhindeki kararının tamamını bu bağlantıdan (İngilizce) kendiniz okuyabilirsiniz, ancak ABD'nin yapay zekaya dair verdiği karar oldukça açık görünüyor:

ABD Patent Yasası, patent sahibi mucidin "birey" olması gerektiğini söylüyor. Önceki yasal kararlar, “bireylerin” insan olması gerektiğini (örneğin şirket değil) açıklığa kavuşturmuştu. Patent Yasasının insanlara atıfta bulunduğu da oldukça açıktır ve buna kıyasla AI sistemleri insan değildir.

Mahkeme ayrıca ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nin kararını yalnızca keyfi, kaprisli veya açıkça yasadışıysa geçersiz kılabileceğini söylüyor. Ancak USPTO, geçen Nisan ayında ABD Patent Yasası'na bağlı kalmayı planladığını ortaya koymuştu ve aynı zamanda yapay zeka için kararını vermeden önce 2019'da kamuoyundan yorum istemişti.

ABD Bölge Yargıcı Leonie Brinkema yapay zekalar hakkında şunları söyledi:

“Yapay zekanın mucitliği, yasaları tatmin edebilecek bir gelişmişlik düzeyine ulaştığı zaman gelebilir. Ancak bu durum henüz yaşanmadı ve yaşanırsa, patent yasasının kapsamını nasıl genişletmek isteyip istemediğine ABD Kongre'si karar verecek.”

Peki ya siz ABD'nin yapay zekanın mucit olamayacağına dair aldığı bu kararı nasıl yorumluyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.