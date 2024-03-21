Yapay Zekanın Sağlık Alanındaki Gücü: Hastaların Sağlık Durumu Önceden Tespit Ediliyor!

Yeni bir çalışma, yapay zeka aracı Foresight'ın, hastaların dijital ikizlerini oluşturarak gelecekteki sağlık durumlarını tahmin edebildiğini öne sürüyor.

Foresight adı verilen bu araç, ChatGPT tarafından kullanılan büyük dil modelleri (LLM'ler) ailesine ait olan generatif önceden eğitilmiş dönüştürücüler kullanıyor.

Sağlık Alanında Yapay Zekanın Rolü Artıyor

İngiltere'deki araştırmacılar, bu modelleri başlangıçta tıbbi kayıtlar üzerinde eğitti. Ardından, araçlara sağlık verilerini yükleyerek hastaların sanal kopyalarını oluşturdular.

Bu yapay zeka aracı, hastalıklardan ilaç ihtiyaçlarına kadar birçok sonucu öngörebiliyor.

Araştırmacılar özellikle teşhis süresinin azalması konusunda heyecanlı durumdalar.

ABD verilerine uygulandığında, dijital ikizler hastaların bir sonraki durumunu %88 doğrulukla belirliyebildi. Fakat İngiliz verileri aynı doğrulukta sonuç gösteremedi. İki Ulusal Sağlık Vakfı (NHS) kuruluşundan gelen bilgileri kullanarak, Foresight, geleceği %76 oranında doğru tahmin edebildi.

Araştırma ekibi, dijital ikizlerinin tanıları, tedavileri ve klinik araştırmaları yönlendirebileceğine inanıyor.

King's College Hastanesi'nde veri bilimi ve yapay zeka direktörü olan çalışmanın ortak yazarı James Teo, tahminlerin hastalıkların tüm olasılıklarını temsil ettiğine inanıyor.

Bu konuda X üzerinden şunları paylaştı:

''Bizim yapay zekamız, gelecekteki herhangi bir bozukluğa, test sonucuna, ilaca, tedaviye veya hastalık grubuna ait komplikasyona ilişkin sağlık kayıtlarındaki metinden tahminler üretiyor.''

Bu teknolojiyi kullanıcılara açmadan önce daha fazla ayarlama ve test yapılması gerekiyor. Ancak araştırmacılar bu alanlarda ilerleme kaydediyorlar.

Şimdiden "daha doğru" bir araç olan Foresight 2 üzerinde çalışıyorlar.