Instagram Yöneticisi: Yapay Zeka Yüzünden "Gerçek" İçerik Kalmadı

Instagram'ın yöneticisi Adam Mosseri, yapay zeka tarafından içeriklerin üretmeye başlaması sebebiyle gerçeğe yakın içeriklere karşı sosyal medya kültürünün değişmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Threads üzerinden paylaştığı bir dizi mesajda Mosseri, görülen gönderilerin kaynağına dair daha dikkatli olunması gerektiğini ve sosyal medya platformlarının bu konuda daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

Yapay Zeka Doğru Şekilde Etiketlenmeli

Sosyal medya platformlarının rolünün yapay zeka tarafından üretilen içerikleri mümkün mertebe doğru şekilde etiketlemek olduğunu savunan Mosseri, bazı durumlarda bunun pek mümkün olmadığını da kabul etti. Endişesini şu sözlerle anlatıyor:

Bazı içerikler etiketlerden kaçabilir. Bu nedenle, platformların kullanıcılara, paylaşılan içeriğin sahibine dair daha fazla bağlam sunması gerekiyor. Bu sayede insanlar, hangi içeriklere ne kadar güvenmeleri gerektiğine kendileri karar verebilir.

Bu uyarı, yapay zeka içeriklerinin kasten veya bilmeden yanıltıcı bilgiler sunabileceği gerçeğine de dikkat çekiyor. Sosyal medya kullanıcıların, önüne çıkan iddialar ve görsellerin gerçek ve güvenilir hesaplardan gelip geldiğini kontrol etmeleri gerekiyor.

Öte yandan Meta, şu an için bu konuda somut bir adım atmadı. Mosseri'nin çizdiği tabloda eski Twitter (şimdiki adıyla X) üzerindeki Topluluk Notları veya popüler video platformu Youtube'daki kullanıcı moderasyonu benzerindeki sistemlere dikkat çekiliyor.

Şirket bu yönde özellikle Bluesky gibi rakip platformlardan zaman zaman ilham alıyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka ile üretilen içeriklerin doğruluğunu teyit etmek için ek önlemler alınmalı mı? Yorumlarda tartışmaya bekliyoruz.