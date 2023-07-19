Yapay Zeka ile South Park Karakterleri Gerçeğe Dönüştü!

Yapay zekâlarla günümüzde pek çok şeyi yapmak mümkün. Şimdi ise popüler South Park dizisi karakterleri yapay zekâ ile âdeta hayat buldu.

Yapay zekâ, son derece popüler bir animasyon dizisi olan South Park'ın sevilen karakterlerine yaşam verdi. 1997'de Comedy Central'da yayınlanmaya başlayan South Park, Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman ve Kenny McCormick adlı dört ilkokul öğrencisinin maceralarını anlatıyor.

Şovun yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stone, sadece kara komedi animasyonunu geliştirmekle kalmamış, aynı zamanda bu ikonik karakterlere seslerini de ödünç vermişlerdi.

South Park Karakterleri Hayat Buldu

En tartışmalı konuları bile ele alan ve mizahıyla tanınan uzun soluklu dizi, öncelikle animasyon dünyasında önemli yer edindi ve yakın zamanda Instagram'da manmeetsmachine adlı hesap tarafından paylaşılan bir dizi görsel, South Park karakterlerinin son derece gerçekçi hâllerini gün yüzüne çıkardı.

Paylaşılan görüntülerde Cartman, Kyle, Kenny (melek kanatlı), Stan, Wendy, Butters, Bay Garrison, Chef, Randy ve hatta 13. sezonda yer alan Kanye West'in gerçekçi tasvirleri yer alıyor.

South Park, 13 Ağustos 1997'deki prömiyerinden bu yana 325 bölüm yayınladı ve şu anda 8 Şubat 2023'te başlayan 26. sezonunda. Sınırları zorlayan içeriğiyle tanınan ve büyük beğeni toplayan dizi, Emmy ödülü de dâhil olmak üzere çok sayıda ödüle layık görüldü.