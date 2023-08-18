Yapay Zeka Tabanlı Akıllı Telefon ve Bilgisayarlar Geliyor!

Yapay zekânın iyi ya da kötü geleceğin başrolü olduğu kabul görmüş bir gerçek. Her şeye gücü yeten bu teknoloji hayatımızı kolaylaştırma potansiyeline sahip, öyle ki bazılarımızın artık çalışmasına gerek kalmayabilir (bu tam olarak iyi bir şey olmasa da).

Yapay zekâyı e-bisikletlerden sürücüsüz arabalara kadar her türlü şeye entegre eden şirketlerin haberlerini aylardır sizlere aktarıyoruz. Lenovo CEO'su da yakında yapay zekâlı telefonlar ve bilgisayarlar göreceğimizi öngörüyor.

Lenovo Yapay Zekâya Büyük Yatırımlar Yapacak

Lenovo CEO'su Yang Yuanqing, yapay zekânın gelişiminin, özellikle de yapay zekâ çiplerinin hızlı büyümesinin, akıllı cihazların giderek daha da geliştirilmesini teşvik edeceğini söyledi.

Yang Yuanqing, bu gelişmelerin bu yıl çok fazla etkisi olmayacağına ancak gelecek yıl devrim niteliğinde bir etkisi olacağına inanıyor. Yunaqing, gelecek yıldan itibaren tamamen yapay zekâ tabanlı telefonlar ve bilgisayarlar göreceğimizi iddia ediyor.

Yang Yuanqing, geçtiğimiz günlerde Lenovo'nun kazanç raporunun yayınlanmasının ardından çalışanlara gönderdiği bir mektupta, şirketin yapay zekâ teknolojilerinin ve uygulamalarının dünya çapında yaygınlaştırılmasını hızlandırmak için önümüzdeki üç yıl içinde 70 milyar yuan daha yatırım yapacağını duyurdu.

Görünüşe göre Lenovo geleneksel PC işinin ötesine geçerek daha çeşitli bir teknoloji sağlayıcısı hâline gelmek istiyor. Yapay zekâ, Çinli şirketin bu hedefe ulaşmasına yardımcı olacak kilit teknoloji olabilir.

Yapay zekâyı baz alan teknoloji geliştirme konusunda Lenovo yalnız değil. Microsoft, Amazon ve Google gibi diğer büyük teknoloji şirketleri hâlihazırda bu alanda önemli yatırımlar yapıyor ve ilerleme kaydediyor.

Peki siz yapay zekânın geleceğimizdeki yeri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.