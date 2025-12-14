İnternet Kullanıcıları Dikkat! Gizli Sekmede Baktıklarınız Sır Olmayabilir

Yapay zeka teknolojileri her gün yaşantımıza biraz daha entegre oluyor. Bu doğrultuda bir süre önce yapay zeka destekli tarayıcılar da hayatımıza girdi. Ancak yapılan araştırmalar, AI tarayıcılarının ve uzantılarının kullanıcı gizliliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini ortaya çıkardı.

Yapay Zeka Tarayıcıları ve Eklentileri Düşündüğünüzden Fazlasını Yapıyor

ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek ve çok daha fazlası... Yapay zeka teknolojileri bir süredir bizim vazgeçilmez bir parçamız. İş, okul ve hatta özel hayat fark etmeksizin her şeyde bu araçları kullanıyor, onlara en özel sırlarımızı bile anlatıyoruz.

Ancak her zamanki gibi bu da teknoloji şirketleri için yetersiz. Onlar bildiğimiz her şeyi bilmek ve gördüğümüz her şeyi görmek istiyorlar. University College London başta olmak üzere pek çok farklı kurum tarafından yapılan araştırmalar da bunu doğruladı.

Daha işlevsel olduğu için kullandığımız yapay zeka eklentilerinin, uygulamalarının ve hatta ChatGPT Atlas gibi tarayıcıların kullanıcıların bütün verilerine izinsiz eriştiği ve bu verileri "daha iyi bir deneyim için" kullandığı ortaya çıktı.

Bu tarayıcı ve eklentiler ile birlikte ziyaret ettiğiniz her sayfa kayıt altına alınıyor. Bu sayfalarda görünen bilgiler ne kadar kişisel olursa olsun yapay zeka tarafından takip ediliyor. Öyle ki bazı AI araçları bankacılık ve sağlık verilerini bile kaydediyor.

Bunlar arasında Merlin gibi gizli sekme etkinliklerini kaydeden yapay zeka araçları bile mevcut. Yani gezdiğiniz sayfadan yazdığınız prompt'a kadar hiçbir şey gizli değil. Hatta Google, Copilot, Monica ve ChatGPT gibi araçların sizin yaş, cinsiyet, gelir ve ilgi alanlarınıza göre kullanıcı profilleri bile oluşturduğu biliniyor.

Bildiğiniz üzere geleneksel internet tarayıcıları da mükemmel değil. Ancak yapay zeka işin içinde olmadığında doğal olarak gelişen kısıtlamalar ve Avrupa Birliği gibi kurumların dev şirketleri daha sıkı mercek altına alması gibi gelişmeler onları daha güvenli kılıyor. Ayrıca daima gizlilik odaklı tarayıcıları da tercih edebilirsiniz.