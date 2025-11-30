Oyunlardaki Yapay Zeka Tartışmaları, Let It Die: Inferno ile Yeniden Alevlendi

Yapay zeka teknolojisi, oyun sektörüne de sıçradığından beri tartışma konusu olmaya devam ediyor. İyi yanları olduğu kadar olumsuz etki yaratacak yanları olduğu da düşünülüyor iken, Let It Die: Inferno da bu tartışmaların alevine bir odun daha attı.

Yapay Zeka, Let It Die: Inferno Oyununda Yoğun Olarak Kullanılıyor

Eylül ayındaki State of Play yayını sırasında duyurulan oyun, PC (Steam) ve PlayStation 5 için geliştiriliyor. Steam sayfasına yansıyan bir yapay zeka detayı ise gözlerin tekrardan GungHo Online Entertainment ve SUPERTRICK GAMES cephesine dönmesine neden oldu. Öyle ki, yoğun oranda söz konusu teknolojiden faydalanılıyor. Her ne kadar geliştirici ekip tarafından düzenlendiği de belirtiliyor olsa da fon tabelaları, InfoCast videoları, kayıt illstrasyonları, çeşitli müzikler ve sesler için kullanıldığı belirtilmiş.

Ne var ki teskin edici açıklamalara rağmen oyuncular, bu teknolojinin kullanım alanının giderek genişlemesinden dolayı endişe duyduklarını dile getirmeye devam ediyorlar. Oyunlardaki ruhun ve yaratıcılığın zamanla arka planda kalacağını düşünen oyuncuların olduğu görülebiliyor.

4 Aralık 2025 tarihinde oyuncular ile buluşacak olan Let It Die: Inferno hikayesine göre dünya, Earth Rage felaketinin ardından toparlanma aşasına geçiyor. Ne var ki bu esnada ortaya çıkan dev bir yarık, yeni bir tehdidin baş göstermesine sebep oluyor. Oyuncular olarak biz ise öldükten sonra dirilme yeteneğine sahip bir karakterin rolüne bürünüyor ve söz konusu yarığı keşfetmeye başlıyoruz. Muazzam bir güce sahip olduğu söylenen Eye of the Reaper ise keşfin ana odağı konumunda bulunacak.

Oyunun akışı boyunca karşılaşacağımız Raider topluluğuna mensup karakterlerin çeşililiği de dikkat çeken yönlerden bir tanesi olacak. Her ne kadar yapay zeka teknolojisinin kullanıcı dolayı ile endişeler olsa da, oyuncuların Let It Die: Inferno ile buluşmak için sabırsızlandığını söyleyebiliriz. Neyse ki bekleyiş çok da uzun sürmeyecek. Önümüzde bir haftadan az bir zaman kaldı.