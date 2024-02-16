Bu da Oldu: Bir Yapay Zeka Sohbet Botu Tıp Sınavını Başarıyla Geçti!

Yapay zeka sohbet botları, kaydettikleri gelişmeler ile tüm dünyayı şaşırtmaya devam ediyor. Rus teknoloji devi Sberbank'ın yapay zeka sohbet botu GigaChat, gösterdiği başarıyla dikkatleri üzerine topladı.

GigaChat, tıp öğrencileri için hazırlanan yeterlilik sınavına girdi ve 100 soruluk sınav üzerinden şaşırtıcı derecede başarılı bir sonuç elde etti.

GigaChat Sohbet Botunun Başarısı

Rus teknoloji şirketinin yapay zeka sohbet botu, 100 soruluk yeterlilik sınavı üzerinden 82 puan aldı. Teşhis koyma, tedavi planları ve ekstra testler önermesi gerek üç tıbbi vaka çalışmasını da içeren sınavdan da başarıyla geçtiği bildirildi.

Tıp öğrencileri için hazırlanan sınavlardan bu derece başarılı sonuçlar elde eden yapay zeka aracı, Sberbank'ın yaptığı paylaşıma göre vakaları analiz etme ve sınav görevlilerinin sorularını yanıtlayabilme konusunda gerçek bir altıncı sınıf tıp öğrencisinden farksız olduğu söylüyor.

Rus geliştiriciler yapay zeka aracının altı ay boyunca 42 GB'lık tıbbi malzeme veri setiyle eğitildini söyledi. Anonimleştirilmiş hasta verileri kullanılarak eğitilen GigaChat, hala tamamen bağımsız bir şekilde çalışamıyor.

Sberbank Sağlık Endüstrisi Merkezi Direktörü Sergey Zhdanov, sohbet botunun yapay zeka doktor asistanı olabilmesi için temel oluşturabileceğine dikkat çekti. Böyle bir sistemin sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirmede yardımcı ve doktorların gündelik işlerinde de destek olabileceği söyleniyor.

Yapay zeka uzmanları da bu tarz sistemlerin doğrudan eğitim verilerinde olanları anladığını belirtiyor. Bu verilen eğitimler dışında bir soru sorulursa mantık yürütemeyeceği ve hastalara çözüm üretemeyeceğini düşünüyor.