Yapay Zeka Uzaylı Sinyali Tespit Etmiş Olabilir

Astronominin gelişmesiyle birlikte insanların uzun yıllardır sorduğu sorulardan biri de "Dünya dışı akıllı yaşam var mı?" sorusu olarak öne çıkıyor. Şimdiye kadar net bir kanıt elde edemesek de yapay zeka teknolojisi bunu değiştirebilir. SETI verilerini inceleyen bir yapay zeka, uzaydan gelen oldukça şüpheli sinyaller tespit etti.

Kurulduğu 1985 yılından beri uzaydan gelen radyo sinyallerini depolayan SETI çalışması çerçevesinde şimdiye kadar birçok gizemli sinyal tespit edilse de bir teknolojinin varlığına dair net kanıtlar elde edilemedi. Ancak yeni yayımlanan bir makaleye göre 2016 yılındaki verileri analiz eden yapay zeka, olası uzaylı izlerini bulmuş olabilir.

Uzaylıların Sinyallerini Kaçırmış Olabiliriz

Uzay, sanılanın aksine radyo sinyalleri açısından hiç de sessiz değil. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bir asrı aşkın süredir uzaya radyo yayını yapıyoruz. Bu radyo yayınlarının sayısı arttıkça doppler etkisi kaynaklı olarak kendi radyo sinyallerimizi bize yansıması gibi sorunlar oluşabiliyor. Öte yandan uzayda radyo sinyalleri üretebilen pulsar gibi gök cisimlerinin olması da araştırmacıların işini bir hayli zorlaştırıyor.

Geçtiğimiz pazartesi günü Nature Astronomy'de yayımlanan bir makale, devasa veri topluluğunu analiz etmek için yapay zekanın kullanılabileceğini belirtiyor. Bu kapsamda çalışmalarda bulunan Toronto Üniversitesi lisans öğrencisi Peter Ma, 2016 yılına ait radyo teleskobu verilerini yeniden inceledi.

Çalışmanın sonucu ise oldukça ilginç. Ma'nın çalışmasına göre 2016 yılında bilim insanları tarafından tespit edilemeyen, kaynağı belirsiz 8 radyo sinyali bulundu. Ma'ya göre yapay zeka insanların tespit edemediği garip radyo sinyallerini tespit etse de şimdilik dünya dışı uygarlık gibi büyük bir iddiada bulunmak doğru değil. Tespit edilen sinyallerin kaynağı hakkında çalışmalar devam edecek.