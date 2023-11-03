Yapay Zekâ Dilimize de Sızdı: Yılın Kelimesi Seçildi!

Son zamanlarda hayatımızın neredeyse her alanında bize eşlik eden yapay zekâ, yalnızca teknoloji dünyasında ses getirmiyor. Dünyanın en büyük şirketlerinden tutun da küçük yaştaki çocuklara kadar herkesin dilinde olan yapay zekâ, yılın kelimesi seçildi.

En Çok Kullanılan Kelime Oldu!

İngiliz merkezeli Collins Sözlüğü, düzenli olarak yılın kelimesini seçer. Her yıl değişkenlik gösteren bu kelimeler, genellikle toplumun o yıl içinde en meşgul olduğu şeyle ilgili kullandığı bir terim olarak karşımıza çıkar.

Bu sene de yılın kelimesini seçen Collins, “AI” (Artificial Intelligence) sözcüğünü, Türkçesi ile yapay zekâ sözcüğünü 2023 yılının en çok kullanılan kelimesi olarak ilan etti. Yapay zekâ teriminin bu yıl dört kat fazla kullanıldığını belirtti.

Collins genel müdürü Alex Beecroft, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yapay zekanın bu yıl büyük bir odak noktası olduğunu biliyoruz, çünkü teknoloji hızla gelişti ve bir zamanlar fütüristik olan yapay zeka da e-posta, yayın akışı ya da gündelik hâle gelen herhangi bir teknoloji gibi hayatımızın her alanında yer aldı."

Collins Sözlük, 2022 yılında İngiliz siyasetindeki çalkantılı süreci anlatan permacrisis (daimi kriz) sözcüğünü yılın kelimesi olarak seçmişti.

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