Yapay Zekaya Düzenleme: Kapsamlı Kurallar Geliyor!

Avrupa Birliği (AB) müzakerecileri dünyanın ilk kapsamlı yapay zeka kuralları konusunda anlaşmaya vardı. Avrupa Parlamentosu ve 27 üye ülkeden gelen müzakereciler, yapay zeka teknolojisinin yasal denetimini belirleyen ve günlük yaşamı dönüştürmeyi amaçlayan bir anlaşma imzaladı.

Avrupa Yapay Zeka Konusunda Tarihi Anlaşmaya İmza Attı

Anlaşma üretken yapay zeka ve polisin kullanımını içeren tartışmalı konularda önemli farklılıkları aşmayı başardı.

Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton Twitter üzerinden yaptığı açıklamada AB'nin yapay zeka kullanımına net kurallar koyan ilk kıta olduğunu belirtti. Anlaşma uzun süren kapalı kapılar ardındaki görüşmelerin ardından, ilk oturumun 22 saat sürdüğü ikinci turdan önce gerçekleşti.

Ancak, sivil toplum grupları anlaşmanın yapay zeka sistemlerinin neden olduğu zararlardan koruma konusunda yeterince ileri gitmediğini ve teknik detayların çözülmesi gerektiğini belirtti. Teknoloji endüstrisi lobi grubu Bilgisayar ve İletişim Endüstrisi Birliği'nin Avrupa ofisi başkanı Daniel Friedlaender, "Bugünkü siyasi anlaşma, Yapay Zeka Yasasının hala eksik olan önemli ayrıntılarına ilişkin önemli ve gerekli teknik çalışmanın başlangıcını işaret ediyor" dedi.

AB 2021'de yapay zeka kurallarının ilk taslağını açıklayarak küresel yarışta öncülük etmeye başlamıştı. Ancak, yapay zeka alanındaki hızlı gelişmeler nedeniyle AB yetkilileri taslağı güncelleme çabasına girişti.

Anlaşmanın nihai hali, en erken 2025 yılına kadar tam olarak yürürlüğe girmeyecek ve ihlallere karşı 35 milyon avroya (38 milyon dolar) veya bir şirketin küresel cirosunun %7'sine kadar olan katı mali cezaları içeriyor.