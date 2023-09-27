Yargı Dizisi 2023 Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Aday Oldu!

3 sezondur televizyon ekranlarında yayın hayatına devam eden Yargı dizisi, son zamanlarda en çok sevilen yapım oldu. Dizinin Türk televizyonundaki başarısını küresele taşıdığı görülüyor. Yargı, 2023 Uluslararası Emmy Ödülleri'ne aday oldu.

20 Kasım'da New York'ta düzenlenecek törene 20 ülkeden 56 yapım katılacak. Törende toplamda 14 kategori olacak.

Türkiye'den Tek Aday!

Yargı dizisi, 2023 Uluslararası Emmy Ödülleri’nde aday olan tek Türk yapımı. Dizinin ‘En İyi Telenovela’ dalında dünya çapında 4 diziyle birlikte yarışacağı öğrenildi. Yargı, ilk olarak 2021 yılında Ay Yapım imzasıyla Kanal D'de yayınlandı.

Yargı dizisinin başarısı resmî Instagram hesabından bir teşekkür mesajıyla paylaşıldı: "Dizimiz, tüm dünyadan dört projenin seçildiği Telenovela kategorisinde ‘En İyi Dizi’ adayı oldu! İzleyicilerimize teşekkürler ve tüm ekibe tebrikler."

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in yaptığı dizi, dram, aksiyon, gerilim ve polisiye türünde ve sürükleyici hikâyesiyle seyircilerle her akşam saat 20.00’de Kanal D'de yayınlanıyor. Başrollerinde ise sevilen oyuncular Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz yer alıyor.

Ayrıca dizide Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan, Başak Gümülcinelioğlu gibi oyuncular da karakterlere hayat veriyor. Dizinin hem Türk televizyonundaki diğer dizilere hem de sinemelardaki yapımlara örnek olması bekleniyor.

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