Yargıtay Kararı Belli Oldu: Prim Ödemeleri Mesai Hesaplarına Dahil Olacak mı?

Bir firma pazarlama bölümünde görev yapan A.B. emeklilik nedeniyle istifa etti. Ancak kıdem tazminatı, yıllık izin, maaş alacakları ve primle ilgili ödemelerini alamadığı gerekçesiyle iş mahkemesine başvuruda bulundu.

Yargıtay Kararıyla Emeklilik Sonrası İş Davasında Önemli Gelişme

Davacı, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmasına rağmen buna karşılık ek ödeme almadığını, yıllık izinlerinin verilmediğini ve yıllık izin ödemelerinin eksik olduğunu iddia ederek, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil, hafta tatili ve yıllık izin ücreti alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etti.

Davalı firma iddiaları reddetti ancak İş Mahkemesi davacının iş sözleşmesinin emeklilik nedeniyle sona erdiğini, kıdem tazminatı almaya hak kazandığını kabul etti. Davacının fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili alacaklarını ispat edemediği, yıllık izin alacağının davalı işveren tarafından ödenmediği gerekçesiyle davanın kısmen kabul edildiğine karar verdi.

Davalı avukatı kararı istinafa götürdü ancak Bölge Adliye Mahkemesi itirazı reddetti. Kararın ardından taraf avukatları temyize başvurdu ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bu konuda karar vermek üzere devreye girdi.

Yargıtay kararında ücretin sabit ücret ve hedefe bağlı primden oluştuğu durumlarda fazla çalışma ücretinin sabit ücret üzerinden saat ücretinin yüzde 150 fazlasıyla ödenmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca bu tür prim ödemelerinin fazla çalışma ücreti hesabına etkisinin olmadığı vurgulandı. Davacının garanti ücret ve hedefe bağlı primle ücret aldığı belirtilerek, İş Mahkemesi'nin kararının bozularak davacının alacaklarının daha doğru bir şekilde hesaplanması gerektiği ifade edildi.