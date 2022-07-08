Yıllardır ülkemizde en çok merak edilen soruların başında gelen "oyundaki hesabım çalındı, ne yapacağım?" sorusu artık nihayet cevabını buluyor. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, bir oyunda maddi değere sahip bir hesabı çalan kişilerin 2 yıldan başlayarak 6 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile çarptırılması gerektiğine karar verdi.

Kararın ortaya çıkışı 2013 yılında gerçekleşen bir suça dayanıyor. 2013 yılında bir oyunda iddia edildiği üzere 1500 TL değere sahip hesabın çalınması sonucu sahibinin şikayetiyle başlayan süreç bugünlere kadar ulaştı.

Suçu gerçekleştirenin kimliğinin tespit edilmesi üzere kişiye 1 yıla kadar hapis cezası verilmesini öneren "bilişim sistemine girme" suçundan dava açıldı. Davanın sonuçlanmasının ardından Yargıtay 8. Ceza Dairesi temyiz incelemesinde kararı bozdu.

Yargıtay "Oyun Hesabı Çalınması" Suçunun Cezasını Belirledi

Yargıtay 8. Ceza Dairesi bu cezanın kendine has bir cezai önerisi olması gerektiğini düşünerek sanığın maddi değeri olan bir hesabı ele geçirip başkalarının kullanımına sunması nedeniyle cezayı bilişim sistemindeki hukuksuz müdahale sonrası çıkar sağlama amacıyla kullanım olarak belirledi.

En son karara göre bu duruma benzer suçlar artık 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile yargılanacak.

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