Yasa Dışı Bahis Oynayan, Oynatan ve Reklamını Yapana Dev Ceza! Yapay Zeka ile Tespit Edilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara karşı açtığı savaşa tüm hızıyla devam ediyor. Yakın zamanda TV8 ve Exxen dahil pek çok platforma para cezası kesen kurum, şimdi ise oldukça kritik bir karar ile gündeme geldi. Buna göre, yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mal varlıklarına el konulacak.

Yasa Dışı Bahis Suçuna Dev Ceza Yolda

Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu'nun düzenlediği bir toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak." açıklamasıyla gündeme geldi.

İnternetteki yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerini gözlemlemek için yapay zeka teknolojisinden de yararlanacak olan yetkililer, yasa dışı bahsi oynayan, oynatan ve reklamını yapan herkese eşit muamele uygulayarak oldukça "caydırıcı" cezalar kesecek.

Bildiğiniz üzere yakın zamanda aralarında fenomenlerin ve şarkıcıların da olduğu pek çok kişi yasa dışı bahis suçundan göz altına alınmş be haklarında işlem başlatılmıştı. Ancak iddialar bunun buzdağının görünen yüzü olduğu ve operasyonların sayısının artacağını gösteriyor.

Sosyal medya hesapları, halihazırda kaçak yayın yaparak telif hakkı suçu işleyen dizi ve film siteleri, sosyal medya fenomenleri, yayıncılar ve daha pek çok alanda faaliyet gösteren kişilerin yeni karar kapsamında soruşturmaya tabi olması bekleniyor.