100 Yıllık Otomotiv Devi Çöküşte: Her An İflas Edebilir

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinsan Nissan, aşılması zor bir krizle karşı karşıya. BYD ve Chery gibi Çinli rakiplerin yükselişi ile zor günler geçiren şirket, finansal sorunlarla boğuşuyor. İddialar ise şirketin binlerce çalışanını işten çıkarması ve Mitsubishi’deki hisselerinin üçte birini satmasına rağmen iflastan kurtulamayacağını öne sürüyor.

Nissan İflasın Eşiğinde

Motor1'in haberine göre, 1933 yılından bu yana otomobil üreten Nissan iflasın eşğinde. Konuyla ilgili basına konuşan üst düzey bazı şirket yöneticileri şirketin gidişatının böyle devam etmesi durumunda bir yıl sonra iflas edeceğini açıkladı. Hayatta kalmak için uzun vadeli bir yatırım arayışında olan Nissan'ın çeşitli banka ve yatırım fonları ile görüştüğü bildirildi.

Şirketin bu zor durumunun gerekçesi olarak ise artan rekabet nedeniyle satışlardaki düşüş, üretimdeki yavaşlama ve bunlara rağmen artan maliyetler gösterildi. Bildiğiniz üzere Nissan geçtiğimiz ay on bine yakın çalışanı işten çıkardı ve üretim kapasitesini yüzde 20 azalttı. Bunun nedeni ise finansal raporlar oldu.

Şirketin 2024'ün üçüncü çeyreğinde elde ettiği kar oranı yüzde 85 düştü ve 60 milyon dolar zarar açıklandı. Çareyi giderleri kısmakta bulan Nissan, işten çıkarmalar ve üretim kesintileriyle 3 milyar dolar tasarruf etmeyi hedefliyor. Nissan'ın bir diğer stratejisi ise otomobil pazarındaki ortaklıklar.

Örneğin Nissan, geçtiğimiz günlerde Honda ve Mitsubishi ile uzun vadeli elektrikli araç geliştirme konusunda bir ortaklık imzaladı. Renault’nun da Nissan’daki hisselerinin bir kısmını Honda’ya satmayı değerlendirdiği bildirildi. Fransız otomobil üreticisi, Nissan ile 25 yıllık ittifakını yeniden yapılandırmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili bir açıklama da Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk'tan geldi. Nissan'ın iflas için 12-14 ayı kaldığı iddialarına yorum yapan Musk, pek çok otomobil üreticisinin yakın gelecekte iflas edeceğini söyledi.