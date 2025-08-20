Yasa Dışı Bahis Reklamcıları Temizlendi: 30 Hesap Kapatıldı

Ticaret Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tam 30 yüksek takipçili hesaba erişim engeli getirildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı'nın engellediğini bildirdiği 30 sosyal medya hesabının kimliği, alınan güvenlik önlemleri kapsamında gizli tutuldu. Bakanlık tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’ndan Kararlı Mücadele: Yasa Dışı Bahis ve Kumar Reklamı Yaptığı Tespit Edilen 30 Yüksek Takipçili Sosyal Medya Hesabına Erişim Engellendi



(20.08.2025) pic.twitter.com/TgxdSe75rT — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) August 20, 2025

Yasa Dışı Bahis Reklamcıları Hakkında Adli Süreç Başlatılacak

Reklam Kurulu, geçtiğimiz günlerde bir toplantı gerçekleştirmiş, dijital mecralardaki yasa dışı bahis içeriklerinin elden geçirilmesine karar vermişti. Özellikle gençler için zararlı olabilecek yönlendirmelere ev sahipliği yapan içerikler bizzat kurul tarafından detaylı olarak incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, kullanıcıları yasa dışı sitelere yönlendirdiği belirlenen 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli uygulanmasına karar verildi. Ayrıca bu hesapların muhatapları için adli süreçlerin başlatılması amacıyla ilgili kurumlara resmi başvuru yapıldı.

"Gençleri Zararlı Alışkanlıklardan Uzak Tutacağız"

Bakanlık açıklamasında, alınan tedbirlerin özellikle gençleri zararlı içeriklerden uzak tutmak amacı taşıdığı vurgulandı ve şu sözlere yer verildi: