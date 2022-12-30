Yaşadığınız Yerin Milyonlarca Yıl Önceki Halini Merak Etmiş Miydiniz?

Dünya'mız tıpkı içerisinde barındırdığı her şey gibi yıllar boyunca farklı değişimler gösterdi. Buna canlı ekosistemleri de eşlik etti ve en nihayetinde günümüzdeki hâline ulaştı. Kara parçalarından denizlerine kadar, dinozorların yaşadığı dönem de dâhil olmak üzere Dünya'nın nasıl gözüktüğünü hiç merak etmiş miydiniz?

Yeni oluşturulan bir etkileşimli Dünya haritası, şu anda yaşamış olduğunuz şehirlerin 20 ila 750 milyon yıl kadar önce Dünya'nın tam olarak hangi kıtasında ve konumunda bulunduğunu ve nasıl gözüktüğünü gözler önüne seriyor.

ABDli jeolog C.R. Scotese tarafından levha tektoniği verileri aracılığıyla oluşturulan ve "Eski Dünya Haritası" adı verilen bu etkileşimli harita sayesinde istediğiniz yılı seçerek Dünya'nın tam olarak o dönemlerde nasıl gözüktüğünü ve şu anda yaşadığınız şehrin ne durumda olduğunu gözlemleyebilirsiniz.

İstanbul'un 35 Milyon Yıl Önce Oluştuğu Dönemi Görüntülemek Mümkün

Elbette Dünya, kara parçaları ve kıtalar birbirlerinden ayrılmadan önce günümüze kıyasla çok daha farklı bir görünüme sahipti. Pangea adı verilen, kara parçalarının tek kıtada birleşik hâlde bulunduğu dönemlerde günümüzdeki pek çok yaşam noktası henüz günümüzdeki hâllerine sahip değillerdi. Bu sebeple şehir üzerinden arama yaptığınızda belli bir noktadan öncesinde bu şehirlerin henüz oluşmamış olması nedeniyle hatayla karşılaşmanız normal.

Örneğin İstanbul, bundan milyonlarca yıl önce henüz kendi kara parçalarına sahip olmadığı için tamamen sulardan oluşan bir bölge olarak görülüyor. İstanbul'un tarihi 35 milyon yıl önceye dayanırken, Ankara'nın tarihi tam 750 milyon önceye uzanıyor.

Siz de Eski Dünya Haritası sayesinde Dünya'nın geçmiş görünümlerini incelemek için buradan etkileşimli haritaya ulaşabilirsiniz.