Dünya'ya En Çok Benzeyen Gezegen "Titan" Görüntülendi

Satürn'ün uydusu Titan, Güneş sisteminin mücevherlerinden biri. Yeşilimsi mavi tonları Dünya'yı andırıyor ve evrende bizim dışımızda çalkantılı denizlere ve harika bulutlara sahip olduğunu bildiğimiz diğer tek yer orası ancak Titan'ı farklı kılan şeyler var. Dünya'da olduğu gibi bulutları ve denizleri, nehirleri ve gölleri sudan değil, metan ve etandan oluşuyor.

Bu nedenle Titan'da yazın bir fırtınaya yakalanmak ya da kumsalda yüzmek istemezsiniz. Alışılmadık ve büyüleyici atmosferi, Satürn'ün en büyük uydusunu yoğun bir çalışmanın konusu hâline getiriyor.

5 Kasım'da araştırmacılar, NASA'nın devrim niteliğindeki yeni James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen Titan'ın ilk görüntülerinden bazılarını aldılar. Gezegen bilimci Conor Nixon, Perşembe günü NASA tarafından yayınlanan bir blog yazısında, Universite Paris Cité'de araştırmacı olan Sebastien Rodriguez aracılığıyla ekibin yeni görüntülere olan tepkilerini "İlk bakışta hepimiz sadece olağanüstü diyebildik." diyerek özetledi.

Titan'ın Bulutları da Görüntülendi

Görüntüler, kızılötesi ışığı algılayan Webb'in birincil görüntüleme cihazı olan NIRCam tarafından yakalandı. Webb'in görüşü, kuzey yarımkürede yukarıdaki resimdeki iki bulutu ortaya çıkardı. Titan'ın önceki gözlemleri sayesinde bulutları görmek uzun zamandır beklenen bir şeydi.

NASA, bu çalışmanın henüz hakem denetiminden geçmediği konusunda uyarıyor. Hawaii merkezli kara tabanlı bir gözlemevi olan Keck teleskobuyla yapılan takip analizi, bulutların nasıl hareket ettiğini veya şekil değiştirdiğini incelemeye yardımcı oldu. Titan'ın bulutlarının hızla oluştuğu ve dağıldığı belirtiliyor.

Bunlar görünüşe göre Titan için James Webb Uzay Teleskobu'ndan aldığımız son görüntüler olmayacak. Daha fazla veri yolda ve MIRI aracı ilk verileri 2023'ün ortalarında teslim edecek. Bu özellikle heyecan verici çünkü Titan, MIRI'nin kullandığı kızılötesi dalga boylarında henüz görüntülenmedi ve bu görüntülemeler bizlere Titan'ın atmosferi hakkında ek bilgi sağlayacak.