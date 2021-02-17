Youtuberların Ardından Yazılımcılara Vergi İncelemesi Başlatıldı

Yazılımcılara vergi incelemesi başlatıldı. Geçtiğimiz haftalarda YouTuberlara vergi incelemesi başlatılmıştı. Şimdi ise Maliye Bakanlığı tarafından yazılımcılara vergi incelemesi başlatıldı. Konunun detaylarını sizler için bir araya getirdik.

Yazılımcılara Vergi İncelemesi Başlatıldı

Dünya.com'da yer alan habere göre, Maliye, Google Ireland’dan, Google Adsense kapsamında Türkiye'deki yerleşik kişilere yapılan ödemelere ilişkin bilgileri isteyerek, bu kapsamda gelir elde edenlere yönelik Türkiye genelinde vergi incelemesi başlattı.

Bir şirkete bağlı olmadan oyun üreten bireysel yazılımcılara vergi incelemesi başlatıldığı aktarılıyor. Gelir İdaresi E. Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Yeni Ekonomi Danışmanlık AŞ. Kurucu Ortağı Nazmi Karyağdı, Dünya.com'a açıklamalarda bulundu.

Vergi incelemelerinde gelirlerin reklam geliri olarak değerlendirildiğini söyleyen Nazmi Karyağdı, bunların ticari kazanç olarak vergi inceleme raporuna konu edilerek gelir vergisi mükellefiyeti tesis edildiğini açıkladı.

Fatura düzenlenmediği için özel usulsüzlük cezası yanı sıra, hizmetten Türkiye’den yararlanıldığı için toplam hasılat üzerinden KDV’nin de hesaplandığı bilgisini veren Karyağdı, "Bunlara bağlı olarak eksik ödendiği ileri sürülen vergi tutarının 1 katı kadar vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi de talep ediliyor" dedi.

Karyağdı açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Ticari kazancın olabilmesi için organizasyona parasal bir sermayenin hasredilmiş olması gerekir. Bireysel ve bağımsız yazılım geliştirme faaliyeti ise bir bilgisayar üzerinde geliştirilen, sermayeden ziyade kişisel ve bilimsel bilgiye ve gayrete dayalı bir iştir."

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Youtuberlara da Geriye Dönük Vergi Soruşturması Açılıyor

Geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanlığı Google Ireland’ın Türkiye’deki gerçek kişilerin banka hesaplarına yaptığı ödemeler üzerinden geriye dönük 5 yıllık vergi incelemeleri başlattı. Konu hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bazı kişilere cezalı tarhiyatlar gönderildiği aktarılıyor.

Youtube'da videoyu yükleyen kişiler izlenme sayısına göre reklamlardan para kazanıyor.

Gelir Vergisi Kanunu’nda bu yolla elde edilen gelire ilişkin net bir hüküm yer almadığı için Youtuber'lar Gelir İdaresi’ne başvurarak elde ettikleri gelirin vergiye tabi olup olmadığını sormaya başladılar. Başkanlık, gelirlerin bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayandığını, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmamasının ticari faaliyet niteliğini değiştirmediğini bildirdi.

Bu kapsamda Gelir Vergisi Kanunu’nun 37’nci maddesi uyarınca, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilerek elde edilen gelirlerin vergiye tabi olduğu cevabı verildi.