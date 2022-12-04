Patlama Riskinden Korkulan Yellowstone Süper Yanardağı'yla İlgili Yeni Gelişme!

Yellowstone Süper Yanardağı, bilim insanlarının önceden tahmin ettiğinden daha büyük görünüyor. Yellowstone Milli Parkı'nın altında bulunan süper yanardağ 2,1 milyon yaşında ve Science dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmanın merkezi konumunda.

Makalede bir grup araştırmacı, Yellowstone Süper Yanardağı'nın altındaki magma seviyelerinin daha önce düşündüğümüzden daha yüksek olduğunu söylüyor ancak Yellowstone'un en az birkaç bin yıl daha patlaması muhtemel olmadığından, insanların endişelenmesine gerek yok.

Yellowstone Ulusal Parkı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük turistik yerlerden biri ve her yıl milyonlarca ziyaretçi toplamakta. Birçok kişi ayaklarının altındaki Yellowstone Süper Yanardağı'nın aktif olduğunu bilse de, büyük olasılıkla ne kadar aktif olduğunun farkında değil.

Yellowstone Süper Yanardağı'nın Magma Seviyeleri Arttı

Geçmişte Yellowstone Süper Yanardağı'nın en az üç kez patladığı ve yarattığı harabın büyük olduğu düşünüldüğünde bölge elbette büyük risk içriyor. Araştırmacıların süper yanardağa bakarken keşfettiği şey, ortalama olarak %16 ila 20 oranında erimiş kaya rezervine sahip olması. Bu, %9 olan önceki tahminin neredeyse iki katı.

Ayrıca Yellowstone Süper Yanardağı'nın magma rezervuarlarının çok daha düşük derinliklere ulaşması bekleniyor. Ulusal parkın altındaki buna benzer süper yanardağlar bir dizi nedenden dolayı ikoniktir; bunların başlıcası, genellikle okyanusta adalar oluşturabilmeleri veya binlerce pound kül, kurum ve kimyasalları havaya salabilmeleridir.

Yellowstone Süper Yanardağı'nın bir gün tekrar patlaması, bölgedeki insanların ve vahşi yaşamın hayatını tehlikeye atan bir trajediye yol açacağı aşikâr. Tek umabileceğimiz bunun yakın süreçte endişeleneceğimiz bir şey olmaması yönünde.