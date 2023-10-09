Yemeksepeti Bisikletli Kurye Hizmetini Genişletiyor!

Ülkemizde sıklıkla kullanılan çevrim içi yemek sipariş sitesi Yemeksepeti, teslimat konusunda kendine yeni bir hedef daha belirledi. Kurye işe alımında yelpazesini genişleten şirketten yeni bir haber geldi.

Yemeksepeti, hem çevre dostu hem de daha az maliyetli olan bisikletli kurye modelini genişletiyor. Yakında birçok şehrin sokaklarında Yemeksepeti'ne ait bisikletli kuryeleri göreceğiz. İşte haberimizin devamı...

16 Şehirde Uygulanacak!

Hatırlarsanız Yemeksepeti geçtiğimiz aylarda yaya kurye hizmetini hayat geçirmişti. 1 kilometreden daha kısa mesafeler için yaya kuryeler hizmet vermeye başlamıştı. Şirketin şimdi de bisikletli kuryeleri faaliyete geçireceği öğrenildi.

Aslında Yemeksepeti'nin bisikletli kurye modeli pek de yeni sayılmaz. Bu uygulama daha önce İstanbul-Caddebostan’da “Vale Bisikletli Kurye” olarak karşımıza çıkmıştı. Şirket artık bunu diğer şehirlere de yayacak.

Yemeksepeti'nin yeşil lojistik ağını genişletme hedefi doğrultusunda başlattığı bisikletli kurye modeli, 16 şehirde hayata geçirilecek. Böylece yoğun saatlerde bölgesel gecikmeler önlenecek ve teslimat süreleri kısalacak.

Karbon salınımını en aza düşürmek için atılan bu adım aynı zamanda şirketin yakıt tasarrufu yapmasına ve gençlere istihdam sağlamasına yol açacak. Özellikle 18-25 yaş aralığındaki üniversiteli gençler bu alanda görev alabilir.

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