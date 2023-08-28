Yemeksepeti'nde Yeni Dönem: Yaya Kurye!

Yemeksepeti, yenilikçi Yaya Kurye hizmetini ilk etapta İstanbul, İzmir, Antalya, Konya, Isparta, Muğla ve Balıkesir'in de aralarında bulunduğu Türkiye'nin birçok şehrinde hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Yaya Kurye sistemi, genellikle 1 kilometreden daha kısa mesafeleri kapsayan kısa mesafeli teslimatlar için tasarlandı.

Hizmet, restoran teslimatlarının yanı sıra Yemeksepeti Market ve Yemeksepeti Mahalle hizmetlerinde de önemli bir rol oynayacak, küçük ve ağırlığı az siparişlerin teslimatını kolaylaştıracak.

Yaya Kurye Hem Market Hem Yemek Siparişinde Kullanılabilecek

Yaya Kurye modelinin temel amacı, özellikle yoğun saatlerde bölgesel teslimat gecikmelerini azaltmak ve bekleme sürelerini en aza indirmek olacak.

Ayrıca bu model, yarı zamanlı çalışma düzenlemelerine uygun olmasının yanı sıra, ehliyet veya araç sahibi olma gibi ön koşulları ortadan kaldırdığı için üniversite öğrencilerine de önemli oranda istihdam olanağı sağlayacak.

Peki siz Yemeksepeti'nin yeni hizmeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.