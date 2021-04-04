Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın Sessizliğini Bozdu: Çok Üzgünüm

Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, 25 Mart tarihinde gerçekleşen siber saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çevrim içi yemek sipariş uygulaması Yemeksepeti kullanıcılarının bilgileri, bilgisayar korsanları tarafından çalınmıştı. Aydın, söz konusu olaydan ötürü çok üzgün olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin en büyük çevrim içi yemek sipariş portalı Yemeksepeti, 25 Mart tarihinde siber saldırıya uğramıştı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Yemeksepeti’ne yapılan saldırıdan 21,5 milyon kullanıcının etkilendiği açıklamıştı. Saldırı gerçekleştikten 2 gün sonra platformun resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapılmıştı.

Yemeksepeti Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Öncelikle kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgiye ya da şifreye erişilmediğini, aynı şekilde bağlı bulunan Facebook ve Apple hesaplarına dair bir ihlalin de söz konusu olmadığını belirtmek isteriz. (Bu bilgiler hiçbir zaman YemekSepeti sistemlerinde saklanmamıştır.) Ele geçirilen bilgileri, eksiksiz ve şeffaf bir şekilde aşağıdaki listede açıklamak istiyoruz." Ad - Soyad

Doğum Tarihi

YemekSepeti'ne Kayıtlı Telefon Numaraları

YemekSepeti'ne Kayıtlı E-posta Adresleri

YemekSepeti'ne Kayıtlı Adres Bilgileri

Açık Olarak Görülemeyen, SHA-256 Algoritması ile Maskelenmiş Giriş Şifreleri

Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın'dan Siber Saldırı Açıklaması

Nevzat Aydın, günler sonra konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar kısa süre önce yaşananlar malum. Detayları resmi hesaplarımızdan kamuoyuyla, direkt iletişim kanallarından kullanıcılarımızla tüm şeffaflığıyla paylaştık. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için ilgili kurumlarla tam iş birliği içerisinde devam ediyor süreç" dedi.

Aydın, "Hislerimi ifade edecek kelime bulmakta zorlanıyorum. Çok üzgünüm. 20 yıl boyunca en büyük önceliğimiz kullanıcılarımızın güvenliği ve memnuniyeti oldu, olmaya da devam edecek. Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm geliştirmeleri yapmayı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Her fırsatta dile getirdiğim gibi Yemeksepeti'ni bugünkü konumuna ben ve çalışan arkadaşlarım değil, sizlerden oluşan Yemeksepeti Ailesi getirdi. Dünden gereken dersleri çıkardık; çok daha inançlı ve çok daha güçlü bir şekilde Yemeksepeti'nin yarınını inşa edeceğiz."

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), geçtiğimiz günlerde Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ'ye saldırı düzenleyen hackerların IP adreslerini tespit etmişti.